Defensor del pueblo: ¿qué funciones tiene y cómo se elige?

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, de Acción Popular, indicó en un tuit que desde la Mesa Directiva del Parlamento va a priorizar que se ponga en agenda la elección del nuevo defensor del pueblo para que suceda en el cargo a Walter Gutiérrez. Este tema ha evidenciado diferentes dudas respecto a qué es la Defensoría, de qué se encarga y cómo se elige al nuevo defensor.

La Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución Política de 1993 y, en su artículo 161, indica que es un organismo constitucional autónomo. Además, la carta magna añade que “los órganos públicos están obligados a colaborar con ella cuando esta lo requiera”.

¿Cuáles son las funciones de la Defensoría?

De acuerdo al artículo 162 de la Constitución, a la Defensoría le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y fiscalizar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

En su página web, la Defensoría del Pueblo profundiza sobre sus funciones e indica que atienden “quejas, consultas y pedidos de ciudadanos de todo el país, quienes han visto sus derechos vulnerados”. También elaboran “informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades con argumentos técnicos, éticos y jurídicos”.

Asimismo, la entidad explica que son “un colaborador crítico del Estado, que actúa con autonomía respecto de cualquier poder público o privado, en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía”.

De igual forma, este organismo autónomo precisa que no desempeñan funciones de juez o de fiscal, no sustituyen a alguna autoridad, no dictan sentencias ni imponen multas o sanciones.

En el artículo 162 de la carta magna también apunta que el defensor del pueblo presenta un informe al Congreso una vez al año y cada vez que el Parlamento lo solicite. Además, “tiene iniciativa en la formación de las leyes” y “puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones”.

En cuanto al proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo, este debe ser presentado ante el Poder Ejecutivo y sustentado por un titular en esa instancia en el Congreso de la República.

¿Cómo se elige al nuevo defensor?

El artículo 161 de la Constitución explica que el Congreso es el poder del Estado encargado de elegir o remover al defensor de pueblo. Para su elección, se requiere el voto favorable de los dos tercios del número legal de legisladores; es decir, se necesita de la aprobación de 87 parlamentarios.

“El defensor o defensora del pueblo no responde civil ni penalmente por las recomendaciones y las opiniones que emita en el ejercicio de sus funciones. Además, puede actuar con total independencia en el cumplimiento de estas”, precisa la web de la Defensoría.

El cargo dura cinco años y la carta magna añade que “no está sujeto a mandato imperativo”. “Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos”, reporta.

¿Qué requisitos se necesita para ser elegido defensor del pueblo?