Congresista de Perú Libre admite que designación de Barranzuela puede “levantar suspicacias”

La congresista de Perú Libre Lucinda Vásquez admitió que la designación de Luis Barranzuela como ministro del Interior puede “levantar suspicacias” ante “la crisis política y de gobernabilidad que vive el país”. De esta manera se sumó a las críticas contra el titular del Interior, quien es uno de los integrantes del gabinete de Mirtha Vásquez más cuestionados por la oposición.

“ De hecho que puede haber suspicacias. Vivimos, en estos momentos, en una polémica y crisis de gobernabilidad política entre el mismo Parlamento y el partido con la bancada ”, declaró este viernes 15 de octubre en los exteriores del Congreso a la prensa.

Luis Barranzuela es cuestionado por los parlamentarios opositores al Gobierno por haberse reunido el pasado lunes 11 de octubre con Ronald Atencio Sotomayor, abogado del parlamentario Guillermo Bermejo, además, por haber sido, hasta hace solo unos días, abogado del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y haber tenido a su cargo la defensa de Perú Libre por las acusaciones por presunto financiamiento ilícito.

También se le cuestiona por sus críticas contra la labor realizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), las cuales terminaron con la renuncia de su presidente ejecutivo, Fidel Pintado, y provocaron la preocupación de organizaciones indígenas respecto del futuro de la política de lucha contra el narcotráfico que tomará esta institución.

Controversia en PL por voto de confianza a Vásquez

En Perú Libre hay voces que se contraponen con respecto al voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez. La incertidumbre inició con el comunicado emitido por el líder del partido, Vladimir Cerrón, quien anunció que no lo harían. Además, adelantó una recomposición de la bancada oficialista y dejó abierta la puerta a posibles expulsiones.

Otro es el caso de los legisladores del partido del lápiz Óscar Zea y Katy Ugarte, quienes se manifestaron a favor de entregar el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez pese al comunicado emitido por Cerrón Rojas.

Para Lucinda Vásquez, lo mejor será esperar a la reunión de bancada para tomar una decisión, pero adelantó que sí conversó en la interna sobre las críticas hacia algunos ministros.