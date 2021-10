AAR: “El gabinete va a obtener la confianza de un amplio sector del Congreso”

La relación entre Vladimir Cerón y Pedro Castillo, presidente de la República, habría llegado a su fin tras conocerse los cambios que el sentenciado exgobernador de Junín realizará en el bancada de Perú Libre y su posición en contra del gabinete de Mirtha Vásquez.

Al parecer, Castillo Terrones se habría dado cuenta del daño que causaba Cerrón Rojas y el ex primer ministro Guido Bellido a su gobierno, así lo comentó Augusto Álvarez Rodrich.

Pese a los cambios ministeriales, el periodista recordó que la designación de Luis Barranzuela en el Ministerio del Interior (Mininter) es una ofrenda de paz por parte del jefe de Estado para con Vladimir Cerrón.

“Cerrón tiró un portazo y se fue de la casa (...) (Barranzuela) Es puesto ahí para cuidarle las espaldas judiciales (a Cerrón). No sé cuánto tiempo más va a estar porque todo lo que sigue apareciendo del ministro del Interior francamente es impresentable”, lamentó AAR.

Desde la región San Martín, el sucesor de Francisco Sagasti alegó que “hoy hasta con un tuit piensan que se cambia el país”, en referencia al anuncio de Vladimir Cerrón. “Acá no hay que ‘métete al centro, a la derecha’, acá manda el pueblo y el dinero del pueblo tiene que ser invertido para el pueblo”, dijo durante el acto oficial.

Aunque Rodrich saludó las palabras del maestro cajamarquino, recordó que las acciones del Ejecutivo en los primeros 70 días de gobierno han desquebrajado la reputación y credibilidad.

“El señor Vladimir Cerrón es un prepotente porque hace lo que le da la gana, no consulta con nadie en el partido y anuncia que los votos de confianza no van a ir como si él fuera el dueño de los congresistas y no son robots”, indicó.

Por otro lado, se refirió a la calificadora de riesgo Standard & Poor’s Financial Services (S&P Global), la cual ha rebajado la calificación soberana de Perú a largo plazo por inestabilidad política.

“Los desafíos políticos, en medio de tensiones entre el poder Ejecutivo y el Congreso de Perú, contribuyen a un débil desempeño económico que empeora el perfil financiero del soberano”, sostuvo el informe de la calificadora S&P.

“No son buenas noticias para el país. Tengo la sospecha de que el gabinete va a obtener la confianza de un amplio sector del Congreso, no solo de los espacios de centro; sino de los espacios de derecha como el fujimorismo y Avanza País”, concluyó.