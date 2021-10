Ayala: “La lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo es de manera directa”

El ministro de Defensa, Walter Ayala, resaltó que durante su gestión se tiene planteado, como uno de sus ejes de trabajo, la lucha contra el narcotráfico en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde se realiza el cultivo ilegal de la hoja de coca. Estas declaraciones se dieron debido a los cuestionamientos contra el ministro del Interior, Luis Barranzuela, por una supuesta suspensión en la erradicación de la mencionada actividad ilícita.

“Si fuese así, iría con la política que uno tiene, pero no lo he escuchado. Ahora que ya lo vea (a Luis Barranzuela), (...) yo sería el primero en manifestarle que no es así. La lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo es de manera directa, sin medias tintas. Acá no hay que ser tibios ”, manifestó Ayala en entrevista con la prensa.

De este modo, indicó que la erradicación de cultivo ilegal de hojas de coca “tiene que ir para adelante”, dado que, además, es uno de sus planes de gestión.

“Como ministro de Defensa, mi lucha es constante contra el terrorismo, la corrupción y la hoja ilegal de coca. El problema en el Vraem es la coca . El 2% son de cultivo legal y el 98% es ilegal. Justamente ahí está el problema, hay demasiada coca y las comunidades piden que se intervenga.

Barranzuela negó cese de erradicación de cultivos ilegales

El último martes 12 de octubre, Luis Barranzuela comentó en diálogo con Exitosa que no se ha dispuesto ningún cese en las operaciones de la erradicación de cultivos ilegales, y que lo que se estaba difundiendo sobre ello solo es “desinformación”.

“Las erradicaciones siguen, continúan. No hay que desinformar a la población. Este ministro jamás, y lo repito, jamás, ha autorizado tal despropósito porque estaría actuando contra ley . Déjenme trabajar”, acotó.

Por su parte, la Comisión de Defensa del Congreso ya ha citado el próximo lunes 18 a las 3:30 p.m. al ministro del Interior para que se presente con el objetivo de esclarecer sobre el tema en cuestión.