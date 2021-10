Gabinete Vásquez: congresistas reaccionan tras comunicado de Perú Libre que niega la confianza

Luego de que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón hiciera público un comunicado de su partido en el que se menciona que la agrupación política no le dará el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez, algunos parlamentarios de la misma bancada reaccionaron ante dicha afirmación y se mostraron en desacuerdo con lo expresado. Este es el caso de Oscar Zea y Katy Ugarte, mientras que Roberto Kamiche evitó manifestarse alegando que no tenía conocimiento de lo sucedido.

El congresista de Perú Libre, Oscar Zea, señaló esta mañana a través de sus redes sociales que brindará su respaldo al presidente de la República, Pedro Castillo, así como también a la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

“ Ratifico mi respaldo al presidente Pedro Castillo y al gabinete que dirige Mirtha Vásquez . También hago un llamado a la unidad de la bancada; más allá de las discrepancias, el reto de transformar nuestro Perú requiere el esfuerzo conjunto de quienes queremos cambios de fondo”, se puede leer en la cuenta oficial de Twitter del legislador.

Tuit de Oscar Zea. Foto: captura de Twitter

Asimismo, Katy Ugarte, congresista oficialista, desconoció el comunicado de Perú Libre publicado por Vladimir Cerrón y anunció que ella defenderá su posición a través del voto de confianza.

“Desconozco ese comunicado porque nosotros estamos en nuestras regiones haciendo nuestro trabajo de representación, por lo tanto, no nos hemos reunido. El señor Vladimir Cerrón es el secretario del partido y su opinión la respetamos. (…) Yo sí lo voy a dar (el voto de confianza) . (…) (¿Va defender su posición?) Efectivamente, voy a defenderla”, señaló la parlamentaria en diálogo con La República.

Por otro lado, el miembro de la bancada del partido del lápiz, Roberto Kamiche, declaró no haber estado durante la asamblea de su agrupación política debido a la semana de representación y que conversará con Cerrón para saber qué sucede. Sin embargo, más tarde dejó un mensaje en sus redes sociales: “Tan difícil es trabajar unidos por el país?”, cuestionó.

“Yo no me he reunido en la asamblea. Nosotros estamos en semana de representación, por lo que no hubo presencia mía en esa reunión. No tengo conocimiento del comunicado porque no he asistido a ninguna reunión. No estoy en Lima ahora (...). Si hay un comunicado, tendría que hablar con el señor Vladimir Cerrón. La verdad es que está fuerte (este tema),está fuerte ese titular. Hablaré primero con el señor Cerrón para saber qué cosa pasa , porque acabo de salir de una reunión aquí en la región (La Libertad)”, declaró a este medio.

Twitter de Roberto Kamiche

Mirtha Vásquez, Hernando Cevallos e Isabel Cortéz también se pronunciaron sobre el comunicado de Perú Libre

Tras el comunicado de Vladimir Cerrón, donde se anuncia que el partido Perú Libre no dará el voto de confianza al actual gabinete, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló que “dentro de los partidos políticos se debería volver a pensar en lo que significa la democracia y para qué sirve”. Además, agregó que debido a la situación que atraviesa el país “todos debemos colaborar con la gobernabilidad”.

“ Lamento que dentro de los partidos políticos a veces no prime la sensatez , creo que en este momento necesitamos saber que la estabilidad del Estado es absolutamente necesaria para que podamos sacar adelante a la población. (...) Nos estamos enfrascando en una serie de procesos que no son saludables”, dijo la presidenta de la PCM para TVPerú.

Hernando Cevallos, ministro de Salud, se expresó también en ese sentido y mostró su negativa ante el comunicado de Perú Libre. El titular del Minsa dijo no compartir esta idea y aseguró su respaldo al presidente de la República, Pedro Castillo.

“ No comparto esa opinión expresada en este comunicado . Creo que la bancada de Perú libre debería dar el voto de confianza a este gabinete del presidente Castillo. Castillo es miembro de Perú Libre. (…) Más allá de las diferencias que pueden existir en cualquier partido —incluso en cualquier movimiento dentro del mismo gabinete—, pero me parece que de ahí a plantear una posición de no dar el voto de confianza... me parece que hay una distancia entre tener diferencias y pasar francamente a la oposición (sic)”, expresó el ministro Cevallos en diálogo con RPP.

En esa misma línea se encuentra la parlamentaria de Juntos por el Perú, Isabel Cortez, quien exhortó a los integrantes de la bancada de Perú Libre a reflexionar y no caer en el juego de la derecha.

“Luego de décadas, por fin tenemos un gobierno del pueblo al que la derecha viene desestabilizando. Por eso, hoy es fundamental la unidad entre nosotros. Llamo a la reflexión a mis hermanos de Perú Libre: no caigamos en el juego de la derecha de dejar aislado a nuestro presidente”, escribió en su cuenta de Twitter.

Twitter de Isabel Cortez.

La parlamentaria de Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, criticó al presidente Castillo a raíz del comunicado de Perú Libre y refirió que el primer mandatario no logra consensos.

“Castillo no logra construir consensos en su partido y tampoco genera estabilidad para gobernar. Los ministros trabajan en una isla y el presidente sigue sin responder nada y a nadie”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

Guido Bellido respalda decisión de Perú Libre de no dar la confianza al gabinete Vásquez

Mientras tanto, el congresista de Perú Libre y extitular de la PCM, Guido Bellido, se pronunció sobre el comunicado difundido por Vladimir Cerrón y sostuvo que los militantes “acatarán” todos los puntos establecidos en el acuerdo nacional de Perú Libre de no dar la investidura al nuevo Consejo de Ministros liderado por Mirtha Vásquez.

“ Los militantes siempre somos orgánicos, acatamos todo los puntos aprobados en la Asamblea Nacional Extraordinaria . Nuestra voz desde la provincia La Convención, distrito Quellouno. Viva el Perú. Viva los trabajadores del campo y la ciudad”, escribió el parlamentario en su cuenta oficial de Twitter.