Pese a comunicado, Vladimir Cerrón asegura que “Perú Libre no ha pasado a la oposición”

Vladimir Cerrón, secretario de Perú Libre, anunció que —tras una asamblea— su partido decidió no otorgar el voto de confianza al gabinete que encabeza Mirtha Vásquez y pidió a la bancada oficialista “dar cumplimiento a las conclusiones de la asamblea, anunciando que no emitirá el voto de confianza”. No obstante, horas después, el exgobernador de Junín afirmó que su partido no es oposición.

“ Perú Libre no ha pasado a la oposición, se mantiene del lado del pueblo y está contra las ONG norteamericanas que han capturado el gabinete. Que quede bien claro ”, señaló en su cuenta de Twitter.

En el pronunciamiento, Perú Libre asegura que “existe un inocultable giro político del Gobierno y su gabinete hacía el centro derechismo”. “Esta composición la integran partidos sin inscripción, sostenidos por ONG norteamericanas, quienes han cogobernado con los cuatro últimos gobiernos”, precisa el documento.

Asimismo, se indica que “los congresistas militantes natos del partido deberán recomponer su bancada propia, pues los congresistas afines del magisterio (…) tienen un proyecto de partido propio”.

Pese a que algunos congresistas de Perú Libre han respaldado el pronunciamiento, los parlamentarios oficialistas Óscar Zea y Katy Ugarte reafirmaron su respaldo al presidente Pedro Castillo y anunciaron que darán el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez.

Comunicado de Perú Libre

Pedro Castillo: “Hoy, hasta con un tuit piensan que se cambia el país y así no es”

Esta mañana, el presidente Pedro Castillo se refirió a los que utilizan Twitter. “ Hoy, hasta con un tuit piensan que se cambia el país y así no es. El país se cambia trabajando, estando al lado de la población, luchando con ellos ”, señaló durante la inauguración de la infraestructura vial urbana de localidad de Caspisapa, en la región San Martín.