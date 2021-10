Roberto Kamiche brinda respaldo a Betssy Chávez y Dina Boluarte

El parlamentario de Perú Libre Roberto Kamiche se manifestó en defensa de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, y de la titular de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. El legislador dijo sentirse sorprendido tras el comunicado que publicó el partido del lápiz, en el que se indicó que no se daría el respaldo al nuevo gabinete.

“ A mí me ha sorprendido el comunicado . Yo estoy en la región en semana de representación. No he conversado con nadie de la bancada. Espero llegar el lunes y ver qué es lo que pasa. No estoy enterado. Se llamó a una reunión ayer, pero no pude ir porque estoy aquí, en la región (La Libertad)”, declaró a Canal N.

Luego, al ser interrogado sobre si se sentía representado en el comunicado emitido por la agrupación política liderada por Vladimir Cerrón, en la que Kamiche es militante, este respondió: “A mí nunca me han gustado las palabras altisonantes. Eso de ‘expulsar’ nunca me ha gustado. Creo que primero hay que conversar y saber el porqué” , sostuvo.

Respecto de lo expresado en el pronunciamiento de Perú Libre contra las ministras Betssy Chávez y Dina Boluarte, a quienes llamaron “ caviares” y “de centro-derecha”, el parlamentario se mostró en contra de tales calificativos.

“Yo he tratado con la señora Betssy Chávez; no es caviar; la señora Dina Boluarte tampoco. Con el ministro Mayta vengo coordinando con él temas de la segunda reforma agraria. No creo que ese (caviar) sea el adjetivo calificativo para los integrantes del gabinete” , recalcó, e indicó que “hay que darle el principio de oportunidad” al ministro del Interior, Luis Barranzuela.

Por otro lado, sobre el voto de confianza al Consejo de Ministros, sostuvo que él sí se mostrará a favor, pese a que la mayor parte de sus compañeros de bancada tomarán una posición contraria.

“ Yo tengo que dar el voto de confianza. (…) Confío en que el partido es democrático y que me mantendré en el partido porque hay que respetar las posiciones. (…) Espero mantenerme en el partido y que se respete mi posición”, manifestó.

Finalmente, sobre su continuidad como militante del partido, sostuvo que “él ingresó a la política gracias a Perú Libre, logró ese objetivo para sacar adelante a su país y su país no se merece enfrentamientos en estos momentos”.