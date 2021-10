RMP: “Castillo debe estar tranquilo porque Cerrón acaba de salvar a su Gobierno”

El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, informó mediante un comunicado que la Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Nacional de Perú Libre ha llegado a la conclusión de que no dará el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez y, además, anunció la recomposición de la bancada oficialista. Rosa María Palacios calificó esto como una magnífica noticia.

En el oficio publicado en la cuenta de Twitter de Cerrón Rojas, se detallan cinco puntos que sustentan el por qué no darán la investidura al reemplazo de Guido Bellido.

Según el exgobernador de Junín, “existe un inocultable giro político del Gobierno y su gabinete hacia el centro derechismo, donde incrementaron los representantes caviares”.

PUEDES VER: Desencuentros en Perú Libre luego del cambio en el gabinete

“¿A quién se refiere el señor Cerrón? A Pedro Francke, Hernando Cevallos, Aníbal Torres y Mirtha Vásquez, ellos son los enemigos de Cerrón que están garantizando este derechismo por el que ha optado Pedro Castillo”, dijo RMP

Asimismo, Vladimir Cerrón condenó las designaciones de las ministras militantes Dina Boluarte y Betssy Chávez como ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú y ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, respectivamente. “No nacen de una propuesta partidaria ni de bancada, sino de actos estrictamente individualistas, por lo que no nos representan”, se lee en la misiva.

De la misma manera, el fundador de la agrupación que llevó a Castillo Terrones a la Presidencia de la República invocó a los “militantes natos del partido” a recomponer su bancada propia.

En seguida, el exprimer ministro Bellido Ugarte se pronunció vía Twitter y alegó que los militantes siempre acatan todos los puntos aprobados en la Asamblea Nacional Extraordinaria.

“Podría ser una mala noticia para el gabinete de Mirtha Vásquez, pero creo que es una muy buena noticia para Pedro Castillo y Mirtha Vásquez. La salida de Cerrón del Gobierno va a permitir hacer un Gobierno más moderado que es, aparentemente, lo que el presidente quería hacer hace varias semanas”, indicó.

Para Palacios, Cerrón Rojas está reconfigurando su plan, pero esta vez busca aliarse con el Congreso de la República para desgastar la imagen del mandatario y, finalmente, conseguir la vacancia presidencial.

PUEDES VER: Los votos de Pedro Castillo fueron por cambios y no por otra Constitución

“Lo que no quiere (Cerrón) es un Gobierno de izquierda moderada y está dispuesto a pactar con el diablo con tal de que Mirtha Vásquez no obtenga la investidura. Pedro Castillo debe estar tranquilo porque Cerrón acaba de salvar a su Gobierno. La mayoría del Congreso no está de acuerdo con él”, sostuvo.

Desde su punto de vista, lo más probable es que Cerrón Rojas mantenga una bancada minoritaria de 20 o 15 parlamentarios. El resto conformaría una agrupación magisterial y se uniría a Juntos por el Perú. La derecha mantendría a Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País que suman más de 40 votos.

“Esta mañana los caviares gobiernan y vamos bien porque esto significa un retroceso de Cerrón y un avance de un proyecto diferente. Mirtha Vásquez va a poder obtener sin ningún problema la confianza si el centro y la derecha entienden a qué está jugando Vladimir Cerrón”, advirtió.

Por último, la conductora de RTV prevé que el cuestionado ministro del Interior, Luis Barranzuela, dejaría su cargo antes de que el Consejo de Ministros se presente ante el Parlamento.

“Amigos de centro y derecha, entiendan que Barranzuela ya se va, él ha sido una anécdota en todo esto, se va más rápido que Héctor Béjar e Iber Maraví”, señaló.