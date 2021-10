Paredes sobre comunicado de PL: Una cosa es el partido y otra cosa la bancada

El congresista de Perú Libre Alex Paredes señaló que el comunicado difundido por Vladimir Cerrón, donde se anuncia que el partido perulibrista no otorgará el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez y se pide que la bancada cumpla con este acuerdo, involucra solamente a los que son militantes de la organización, ya que dentro de la bancada existen legisladores que son invitados. “El voto de confianza genera tranquilidad y eso es lo que tenemos que evaluar finalmente”, dijo en TV Perú.

“ Una cosa es la organización partidaria y otra cosa es el grupo parlamentario, donde nos tendremos que reunir los congresistas y comunicaremos oficialmente la decisión que corresponda a cada quien ”, recalcó.

Además, señaló que el comunicado apunta “que tendría que haber una nueva conformación, en otro grupo parlamentario”, donde se agrupen los que son invitados y no militantes. “ Quien da voto de confianza no está acatando los acuerdos del partido, por lo tanto, no puede continuar dentro del grupo parlamentario Perú Libre, eso obliga inevitablemente a generar la conformación de un grupo ”, añadió.

Alex Paredes informó que se reunirán la próxima semana para definir la posición de la bancada de Perú Libre. “Los miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestra reunión institucional. Se entiende que allí (en la próxima reunión) se nos hará la comunicación oficial más allá de lo que se está diciendo y ahí se tomarán decisiones. (…) Comunicaremos oficialmente la decisión que corresponda a cada quien”, agregó.

Al ser consultado sobre cuántos serían los congresistas que podrían conformar otra bancada parlamentaria, Alex Paredes informó: “ Hablaríamos de más de 10 maestros que somos invitados que no tenemos militancia. Tengo entendido que al interior de Perú Libre hay invitados que no son maestros ”, añadió.

Más temprano, los legisladores oficialistas Óscar Zea y Katy Ugarte anunciaron su respaldo al presidente Pedro Castillo y confirmaron que otorgarán el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez.