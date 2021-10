Oscar Zea tras comunicado de Perú Libre: “Ratifico mi respaldo al presidente Pedro Castillo”

Luego de que Perú Libre publicara un comunicado en el que se exhorta a la bancada en el Congreso a no dar el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial por un “inocultable giro político del Gobierno”, el congresista de Perú Libre Oscar Zea publicó un mensaje en el que reiteró su apoyo al presidente de la República, Pedro Castillo, así como al Consejo de Ministros que preside Mirtha Vásquez.

“ Ratifico mi respaldo al presidente Pedro Castillo y al gabinete que dirige Mirtha Vásquez. También hago un llamado a la unidad de la bancada ; más allá de las discrepancias, el reto de transformar nuestro Perú requiere el esfuerzo conjunto de quienes queremos cambios de fondo”, manifestó el parlamentario oficialista en un tuit.

Tuit de Oscar Zea. Foto: captura de Twitter

Esta no es la primera ocasión en la que Zea Choquechambi no se adhiere a los pronunciamientos difundidos a nombre de la bancada. El 6 de octubre, tras la salida de Guido Bellido del Poder Ejecutivo, el vocero Waldemar Cerrón aseguró que el gabinete de Mirtha Vásquez era una “traición a las mayorías”.

“ El pronunciamiento de la bancada de Perú Libre no recoge las opiniones diversas al interior de la bancada .(…) Los procesos de cambio no dependen únicamente de quien ocupa el premierato, sino de nuestro pueblo que impulsa la transformación de nuestra patria. Ese compromiso no está en juego. Construyamos juntos un nuevo Perú libre”, indicó Oscar Zea en esa oportunidad.

Perú Libre insta a no dar el voto de confianza al gabinete Vásquez

En horas de la mañana de esta jornada, el secretario general de Perú Libre y condenado por corrupción, Vladimir Cerrón, difundió una serie de acuerdos a los que se llegó tras una asamblea nacional.