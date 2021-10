Zea llama a la unidad en Perú Libre: “No podemos votar junto con los fujimoristas”

El congresista de Perú Libre Óscar Zea hizo un llamado a la unidad a sus compañeros de bancada tras la difusión del comunicado por el presidente del partido, Vladimir Cerrón, en donde anuncia que no se el otorgará el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial, presidido por Mirtha Vásquez.

En diálogo con La República, el legislador por Puno indicó no compartir la postura de negar el voto de confianza. Por el contrario, dijo ser respetuoso de las diferencias en los puntos de vista, pero pidió a sus colegas de bancada respetar la prerrogativa del presidente de la República, Pedro Castillo, de cambiar a sus ministros.

“ Yo considero que estamos en un espacio democrático donde puede haber una diversidad de puntos de vista, pero veo una firmeza en respaldar al presidente Castillo . Las designaciones y cambios son una prerrogativa del presidente y los cambios que se han dado y siempre se van a dar. Creo que lo importante es el rumbo (del Gobierno) y eso creo que sí o sí se va a dar”, expresó.

Óscar Zea adelantó que su postura es apoyar al gabinete de Mirtha Vásquez, ya que no se imagina votando en conjunto con fujimoristas o parlamentarios de Restauración Nacional: ”Hago un llamado a la unidad. El presidente cambió nombres, pero no el rumbo, y eso creo que es lo importante. Tenemos que estar unidos porque no podemos dar el voto juntos con los fujimoristas o los de López Aliaga”.

Voces disonantes en Perú Libre

La postura de Vladimir Cerrón frente al gabinete de Mirtha Vásquez es clara. Sin embargo, aunque Óscar Zea diga ser respetuoso de lo que pueda decir el líder de Perú Libre, prefiere desmarcarse respetuosamente al negar que lo dicho por el médico pueda generar una ruptura dentro de su grupo parlamentario: “Son puntos de vista, no estamos para separarnos. Yo hago un llamado a la unidad y ese es el mensaje que le quiero dar a mi bancada”.

Por su parte, otros congresistas oficialistas han seguido el camino de Óscar Zea. Una de ellas fue la legisladora Katy Ugarte, quien anunció que sí dará su voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez. Calificó su respaldo como un “voto en favor de la gobernabilidad”.

Otra fue la postura del congresista del partido del lápiz Roberto Kamiche, quien dijo no haber estado presente durante la asamblea de su agrupación política debido a la semana de representación, y que conversará con Cerrón para saber qué sucede. No obstante, en redes sociales emitió un pronunciamiento en otra dirección: “Tan difícil es trabajar unidos por el país?”.