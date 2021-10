Kamiche tras comunicado de Perú Libre: “Hablaré primero con Vladimir Cerrón”

El congresista Luis Roberto Kamiche de Perú Libre se pronunció tras el comunicado difundido por el sentenciado exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, sobre el acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de su partido de no otorgar el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez, así como próximas expulsiones y una recomposición de la bancada en el Congreso de la República.

En conversación con La República, el legislador mencionó que desconoce dicho acuerdo debido a que no estuvo en la asamblea de su partido porque se encuentra en su semana de representación congresal en su región La Libertad.

“Yo no me he reunido en la asamblea. Nosotros estamos en semana de representación, por lo que no hubo presencia mía en esa reunión. No tengo conocimiento del comunicado porque no he asistido a ninguna reunión . No estoy en Lima ahora”, declaró a este medio.

Cabe mencionar que el documento presentado por la Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Político Nacional Perú Libre planteó cinco puntos detallados, los cuales explican los argumentos del partido para no dar el voto de confianza. Además, se anunciaron expulsiones y una “recomposición en la misma bancada”.

“ Si hay un comunicado, tendría que hablar con el señor Vladimir Cerrón . La verdad es que está fuerte el titular, está fuerte ese comunicado. Hablaré primero con el señor Cerrón para saber qué cosa pasa, porque acabo de salir de una reunión aquí en la región (La Libertad) ”, señaló.

Al ser consultado sobre su postura anterior de dar el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez, Kamiche evitó dar una ratificación. No obstante, puntualizó que antes de dar una posición más clara, primero hablará el secretario del partido.

PUEDES VER: Bellido respalda decisión de Perú Libre de no dar voto de confianza a gabinete Vásquez

“Llamaron a asamblea, pero fue ayer. Yo estoy en mi región (La Libertad) ahora. Para dar una posición más concreta tengo que analizar ese comunicado. Primero hablaré con el señor Vladimir Cerrón porque está fuerte el titular”, añadió.