Jorge Montoya: Comunicado de Perú Libre es una respuesta de disconformidad con el Gobierno

El congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció sobre el comunicado que difundió la bancada de Perú Libre para anunciar que no dará el voto de confianza al gabinete ministerial que preside Mirtha Vásquez. Al respecto, el parlamentario mencionó que la posición del partido oficialista es una respuesta de disconformidad con el Gobierno, a la cual también apoya debido a que, según él, los titulares de las carteras del Interior, Educación y Cultura no deben integrar el Consejo de Ministros.

El parlamentario Montoya remarcó que el presidente Pedro Castillo nuevamente se ha equivocado en la elección de los ministros. Las designaciones han generado la llamada de atención del partido que lo llevó a ocupar el cargo de jefe de Estado.

“Es una respuesta que da el partido al Gobierno por la disconformidad con conformación del gabinete, disconformidad con la que nosotros también estamos de acuerdo. Hay tres ministros que no deben estar ahí, como el del Interior, Educación y Cultura. Sin embargo, el Gobierno se ha vuelto a equivocar en los nombramientos. Su partido le está llamando la atención de una forma muy dura. Espero que eso sirva para que el presidente recapacite y corrija”, dijo el vocero de Renovación Popular.

Jorge Montoya agregó que el Ejecutivo debe realizar las correcciones adecuadas en relación con los ministros cuestionados para que el gabinete de Mirtha Vásquez reciba el voto de confianza.

“Esto se puede arreglar si hay una corrección de parte del Ejecutivo. Me imagino que el partido está pensando en eso para no llegar a extremos. Pero en caso de que no se solucione eso, cuando se tenga que presentar el gabinete para la confianza, se puede considerar que es un gabinete muerto porque esa cantidad de votos definitivamente no la va a tener”.

Comunicado de Perú Libre

Vladimir Cerrón hizo público un pronunciamiento de Perú Libre desde su cuenta oficial de Twitter este jueves. En el detalle, se conoce que el partido no otorgará el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez.

En ese sentido, el partido oficialista rechaza en primer lugar el nombramiento de Dina Boluarte y Betssy Chávez como ministras de Desarrollo e Inclusión Social y de Trabajo y Promoción del Empleo, respectivamente. Con ello, destacan que la designación de ambas no significa una real presencia de Perú Libre.

