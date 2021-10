Martín Vizcarra insiste en revertir impedimento para ser congresista

La Primera Sala Constitucional de Lima definirá en los próximos días si el expresidente Martín Vizcarra Cornejo podrá ejercer o no sus funciones como congresista del partido Somos Perú en el periodo 2021-2026.

Tanto el exmandatario como su defensa legal, el abogado Fernando Ugaz Zegarra, sustentaron este jueves en segunda instancia su recurso de amparo que busca eliminar la inhabilitación para ejercer cargos públicos que le dictó el Congreso en abril de este año, a propósito de las inoculaciones irregulares con dosis de Sinopharm (Caso Vacunagate).

“En un plazo sumarísimo, en dos meses, me inhabilitaron de ejercer función pública. Cosa inédita. Nunca ha ocurrido. Para lograrlo violaron el reglamento y la Constitución. No me dieron derecho a la defensa, se trabajó en días no laborables, presentamos escritos que no fueron respondidos” , sostuvo el expresidente en segunda instancia.

Audiencia de Martín Vizcarra fue programada ayer por la tarde.

En mayo pasado, Vizcarra pidió ante el Sexto Juzgado Constitucional de Lima que se apruebe su amparo, sin embargo, su recurso fue rechazado en esta primera instancia, razón por la que ha persistido esta tarde para poder ejercer funciones en el Parlamento.

Vizcarra también sostuvo que “el Congreso, sin haber delito alguno, por venganza política nos da la máxima sancion por 10 años, que es totalmente injusto”.

Por su parte, el abogado Ugaz Zegarra manifestó que la decisión de primer a instancia no estuvo bien justificada y hubo afectaciones al derecho a defensa y al debido proceso pues “se dieron 15 días habiles para investigar el proceso [en el Congreso], plazo absolutamente corto y no se nos permitió alegar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”.

El procurador del Congreso, Eduardo Peña Cabrera, solicitó además al tribunal que se confirme el rechazo del amparo. Tras el debate, la Sala Constitucional anunció que decidirá la situación de Vizcarra en los próximos días.

Otro amparo fallido

Ayer por la mañana, la jueza del Sexto Juzgado Constitucional de Lima rechazó un amparo a favor de Vizcarra que había sido presentado por la ciudadana Ángela Escobar Yáñez.

El pedido era contra la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que impidió en junio de este año que Martín Vizcarra sea proclamado y se le entreguen las credenciales para ejercer como congresita de la República.

Según los argumentos de la magistrada Rocío Rabines “en ningún caso puede acceder al cargo de congresista quien este inhabilitado en el ejercicio de la función pública”.

Vizcarra fue el más votado en Lima para ser congresista de Somos Perú durante la primera vuelta electoral del 11 de abril, no obstante, días después el Congreso lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos.