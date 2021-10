Transparencia considera insostenible continuidad del ministro del Interior

La designación de Luis Barranzuela como titular del Ministerio del Interior viene siendo cuestionada, debido a que antes de asumir el cargo defendió al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y al ex primer ministro Guido Bellido, ambos investigados ahora por la Fiscalía Especializada de Lavados de Activos por el financiamiento que realizó la organización criminal Los Dinámicos del Centro en diversas actividades ilícitas.

Este jueves, la Asociación Civil Transparencia se pronunció a través de la redes sociales. En un comunicado, califica de insostenible la permanencia de Barranzuela por las últimas revelaciones que lo involucran, esta vez, con los hermanos Aybar Cancho, condenados por tráfico de armas y acusados por lavado de activos y narcotráfico.

La entidad, en el documento publicado en su cuenta de Twitter, cita la ley n.° 272815 del Código de Ética, que establece la idoneidad, técnica y moral para ejercicio de un cargo estatal. Indica, además, que un servidor público tiene prohibido “aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros” pudieran estar en conflicto con el cumplimiento y funciones del cargo ”.

De esta manera, sostiene que el titular de la cartera del Interior, Luis Barranzuela, deja serias dudas sobre su idoneidad para ejercer el cargo de ministro por las últimas revelaciones que lo involucran como la persona que ejerció la defensa legal de los hermanos Aybar Cancho, sentenciados por haber entregado 10.000 fusiles AKM a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999.

Por esta razón, Transparencia sugirió al Gobierno que lidera el presidente Pedro Castillo tomar un decisión inmediata sobre el ministro del Interior.

Transparencia se pronuncia ante los cuestionamientos del ministro del Interior. Foto: captura de Twitter.

Luis Barranzuela: El presidente Pedro Castillo me propuso como ministro

En una reciente entrevista para La República, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, negó que Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, lo haya propuesto como titular de la cartera en remplazo de Juan Millones Carrasco. Según explicó, fue el propio presidente Pedro Castillo quién lo invitó a asumir el cargo .

“Eso es falso. A mí me convoca el presidente Pedro Castillo y luego me reuní con él en su domicilio de Breña y me propuso el cargo. Me hizo ver si estaba listo para asumir una cartera tan importante, tan delicada, tan álgida, como es la cartera del Interior. Yo acepté esa propuesta y por eso estoy sentado frente a usted. Por eso tengo el respaldo del presidente Castillo”, dijo Luis Barranzuela.