Luis Barranzuela: “A mí no me propuso como ministro Perú Libre, sino el presidente Pedro Castillo”

Distintos sectores políticos cuestionan la designación de Luis Barranzuela como titular del sector del Interior porque antes de asumir el cargo defendió al presidente del partido de gobierno, Vladimir Cerrón, y al ex primer ministro Guido Bellido. A continuación, sus polémicas respuestas.

¿Es verdad que su nombramiento como ministro del Interior fue a propuesta del partido Perú Libre y no del presidente Pedro Castillo?

Eso es falso. A mí me convoca el presidente Pedro Castillo y luego me reuní con él en su domicilio de Breña y me propuso el cargo. Me hizo ver si estaba listo para asumir una cartera tan importante, tan delicada, tan álgida, como es la cartera del Interior. Yo acepté esa propuesta y por eso estoy sentado frente a usted. Por eso tengo el respaldo del presidente Castillo.

La Policía está bajo su jurisdicción y actúa en casos en los que usted intervino como abogado de Vladimir Cerrón. ¿Esto no es una prueba de conflicto de intereses?

El conflicto de intereses se da precisamente cuando uno podría tener injerencia directa o indirectamente en un caso. En mi gestión yo soy ministro de Estado en la cartera del Interior y mi compromiso es luchar frontalmente contra el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. Nadie puede estar por encima de la ley.

Se afirma que el exministro Juan Carrasco salió del Mininter porque no avisó de los allanamientos a la casa de Vladimir Cerrón y al local de Perú Libre. ¿Usted sí daría aviso?

Siguiendo la filosofía del general Sun Tzu, si conoces a tu enemigo, no te preocupes por el resultado de 100 batallas. La inteligencia operativa significa conocer al enemigo y con esa estrategia se trae abajo el crimen organizado. Es decir, cuando la Policía utiliza esos métodos, recurre a la Fiscalía y esta, a su vez, al Poder Judicial para solicitar medidas limitativas de derecho. No se le comunica al afectado. En consecuencia, la Policía ejecuta la operación. No le pide permiso a nadie, ni siquiera su comando lo sabe, si no la operación se frustra. Por esa razón se capturó a Abimael Guzmán. Estamos para hacer cumplir la ley. Jamás podría intervenir en ningún tipo de injerencia.

¿Quién lo va a reemplazar en la defensa de Vladimir Cerrón y de Perú Libre?

Yo no sé, porque ya renuncié. Ahora prima el interés general, prima la patria y la defensa del Perú. Yo soy un patriota, porque he trabajado en la Dircote, Dirandro, Dirincri y en zonas de emergencia. Soy un policía de calle y como policía que fui se van a aplicar medidas para garantizar la seguridad ciudadana.

Antes de asumir el cargo de ministro del Interior usted se reunió con un grupo de cocaleros en el Vraem, específicamente en el Cusco, donde los azuzó a defender sus cultivos. ¿Usted está en contra de la erradicación de la hoja de coca?

En ningún momento. El tema de la erradicación es una ley que ya está en ejecución desde el 2003. Como ministro haré cumplir la ley. ¿Usted cree que un ministro podría actuar en contra de la ley?

¿Qué porcentaje de la hoja de coca del Vraem va al narcotráfico?

Según informe mundial de las drogas, el 70% va al narcotráfico, pero esos informes se tienen que sincerar. Son cifras estimadas y eso se verá en un trabajo conjunto. El enfoque de la lucha antidrogas en el Perú se debe diseñar de manera multisectorial. No es un tema aislado de la Policía, ni del Ministerio Público, ni de Devida. Tiene que ver con diferentes estamentos del Estado.

¿El cronograma de erradicación está coordinado con el Gobierno de los EEUU?

El cronograma de erradicación es del Estado peruano, que ejerce jurisdicción en su territorio. Entonces es el Estado el que decide cuándo se aplica la ejecución de esta medida.

¿Usted dispuso la suspensión de las operaciones de interdicción en el Vraem?

De ninguna manera.

Los especialistas dicen que no se podrá derrotar a los terroristas del Vraem si no se termina con el narcotráfico. ¿Qué dice usted?

Algunos dicen que existe una simbiosis entre los remanentes de Sendero Luminoso y el tráfico ilícito de drogas. Ellos buscan un foco infeccioso donde desplegar sus acciones, porque ambos se apoyan y se dan la mano, pero eso es una visión del Perú.

En el Alto Huallaga hubo una exitosa operación que terminó con el terrorismo, tras la caída del camarada Artemio (Florindo Flores Hala)l, y el reemplazo de los cocales por los cultivos alternativos. ¿Hará lo mismo en el Vraem?

El éxito de la política antidrogas en el Perú depende de la actuación conjunta de diversos actores del Estado. La Policía Nacional tiene un objetivo que es la lucha frontal contra ese flagelo.

¿No erradicar los cultivos en el Vraem es una promesa electoral?

No me consta si es una promesa electoral o no, pero el fenómeno de la hoja de coca es un problema que tiene que abordarse desde un punto de vista social. Hay que ver el tema en su conjunto.

¿Qué criterios va a aplicar en los ascensos generales de la Policía Nacional. ¿Prevalecerá la antigüedad?

El ministro ejerce un cargo político, no puede tener injerencia en la institución. Los criterios están sujetos a lo que dice la ley de la carrera policial. Y eso lo maneja el comandante general PNP Javier Gallardo.

¿En qué estado se encuentra el Plan de Mariano Santos, que tiene que ver con la Reforma Policial?

En la transferencia del Ministerio del Interior hemos pedido que nos den cuenta de cada paso que se dé para la modernización de la Policía. Una Policía que no esté bien instruida, no esté bien equipada y no esté bien remunerada, es una Policía que no va a poder funcionar. Y eso es una versión que se da para cualquier Policía del mundo.❖