Hernando Cevallos sobre comunicado de Perú Libre: “No comparto esa opinión”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se mostró en desacuerdo con el comunicado que emitió Perú Libre este jueves 14 de octubre, en el que se exhorta a la bancada del partido oficialista a no otorgar el voto de confianza al Consejo de Ministros que preside Mirtha Vásquez —quien reemplazó al renunciante ex primer ministro Guido Bellido—, debido a que, según el pronunciamiento, existe un “inocultable giro político del Gobierno” del presidente Pedro Castillo y su gabinete “hacía el centro derechismo”.

“ No comparto esa opinión expresada en este comunicado. Creo que la bancada de Perú libre debería dar el voto de confianza a este gabinete del presidente Castillo . Castillo es miembro de Perú Libre. (…) Más allá de las diferencias que pueden existir en cualquier partido —incluso en cualquier movimiento dentro del mismo gabinete—, pero me parece que de ahí a plantear una posición de no dar el voto de confianza... me parece que hay una distancia entre tener diferencias y pasar francamente a la oposición (sic)”, expresó Cevallos en diálogo con RPP.

El titular del Minsa aseveró que, de concretarse lo establecido en el comunicado, la agrupación política estaría pasando a ser antagonista de “un Gobierno que sigue levantando las banderas que propuso en la campaña”. “No me parece correcto”, agregó.

En ese sentido, Cevallos Flores reiteró que “ no se trata de que componen el gabinete partidos que tienen inscripción o no, se trata de la propuesta, que sigue siendo el gabinete, y que plantea el profesor Castillo ”.

“Él lo ha expresado públicamente, su posición en relación a que este país necesita cambios profundos, incluso cambios constitucionales. El cambio de Constitución no es una propuesta que el profesor Castillo ha dicho ‘ya no los necesitamos’. Lo que se está planteando es si el profesor Castillo considera que ahora hay que impulsar con toda la fuerza la asamblea constituyente ”, señaló.

Perú Libre no dará voto de confianza, según comunicado

Perú Libre no ofrecerá el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez, según un comunicado que compartió el secretario general de la agrupación oficialista y condenado por corrupción, Vladimir Cerrón.