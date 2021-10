Gorriti sobre extremo izquierda y derecha: “Van a estar disputando las maniobras para socavar el Gobierno”

El director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, fue el primer invitado del nuevo programa del diario La República, La Entrevista, conducido por la periodista Paola Ugaz y transmitido por todas las plataformas de RTV.

Gorriti Ellenbogen se refirió al anuncio de Vladimir Cerrón, sentenciado exgobernador de Junín, quien aseguró que la bancada de Perú Libre no otorgará el voto de confianza al gabinete ministerial de Mirtha Vásquez.

“Cerrón, para todo propósito práctico, es el cacique de Perú Libre. Si eso no es oposición, me gustaría saber qué es oposición. Me imagino que van a estar disputando las maniobras para socavar el ya muy frágil Gobierno de Pedro Castillo”, indicó.

Según el análisis del director de IDL-Reporteros, la postura en contra del gobierno de Cerrón Rojas tiene elementos en común con los partidos de Renovación Popular y Avanza País, por lo que ambos extremos políticos podrían convenir en algún momento.

“En esta cuestión antidemocrática, arbitraria, irracional y sin fundamento se van encontrando”, acotó.

Gabinete Vásquez

Para el entrevistado, Pedro Castillo primero debe encontrar un rumbo a su Gobierno y, posteriormente, reforzar la democracia con ayuda de un centro sólido, que le permita confrontar con claridad a los “extremos irracionales”, quienes podrían pretender atacar la gobernabilidad del país.

Agregó que “ser de centro extremo” es buscar valores de diálogo, tolerancia y debate, los cuales permiten mantener la democracia de un Estado.

No obstante, alegó que los actores políticos deben comprender que estos valores no son sinónimo de debilidad, por el contrario, podrían conversar estas aptitudes para enfrentar al enemigo.

“Por supuesto que Pedro Castillo no es el líder ideal para una circunstancia como esta, pero él es la persona a quien los votos de los peruanos han elegido como presidente de la República y, como consecuencia, tiene mandato legítimo para llevar adelante su tarea”, argumentó.

Aunque Castillo Terrones ha dado algunos pasos para defender la democracia, Gorriti afirmó que no son suficientes. En esa línea, acotó que cuando el mandatario reafirme su lucha, deberá continuarla en su Gobierno junto a la primera ministra, Mirtha Vásquez.

