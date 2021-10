Cuestión de confianza: ¿qué bancadas brindarán el voto a favor del gabinete Vásquez y cuáles no?

Después de que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, hiciera público un comunicado de su partido en el que se señala que la agrupación política no estaría dispuesta a darle el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial, encabezado por la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo han vuelto a caer en la incertidumbre.

Ante ello, voceros y parlamentarios de distintas bancadas han dado a conocer sus opiniones con respecto al gabinete Vásquez y las posibilidades de que el Congreso le ofrezca su respaldo.

Esta tarde, los parlamentarios de Perú Libre, Oscar Zea y Katy Ugarte, se mostraron en desacuerdo con el comunicado emitido por su partido y decidieron respaldar al Ejecutivo, mientras que Roberto Kamiche evitó dar una opinión concreta, alegando que aún no tenía conocimiento de lo sucedido.

En esa misma línea, el congresista Alex Paredes de PL se mostró optimista con el actual gabinete ministerial y enfatizó en que “el voto de confianza genera tranquilidad y eso es lo que tenemos que evaluar finalmente”.

“Una cosa es la organización partidaria y otra cosa es el grupo parlamentario, donde nos tendremos que reunir los congresistas y comunicaremos oficialmente la decisión que corresponda a cada quien”, dijo el parlamentario para TV Perú.

Acción Popular, APP, Juntos por el Perú y Podemos Perú ven con buenos ojos darle la confianza al gabinete Vásquez

Acción Popular

En conversación con La República, el vocero de la bancada de Acción Popular, Carlos Zeballos, consideró que dar el respaldo al actual gabinete ministerial no sería extraño. Sin embargo, dejó en claro que la decisión se tomará entre todos los miembros luego de las reuniones que tendrán la próxima semana.

“Recién vamos a tener reuniones la próxima semana porque ahora estamos en semana de representación. Vamos a evaluar. Siempre hemos apoyado la gobernabilidad. No sería extraño que se tomen decisiones como la primera vez, pero eso a título personal. Tenemos que conversarlo y ahí recién se tomará una decisión”, dijo el parlamentario.

Alianza para el Progreso (APP)

Hace unos días, el vocero de Alianza por el Progreso, Eduardo Salhuana, comentó que, en lo personal, no habría inconvenientes en darle la confianza al gabinete Vásquez, pero que esperarán reunirse con la primera ministra.

“Creo que un tema esencial en la democracia es el diálogo, queremos escuchar a la premier, qué propone, estamos seguros que nos dará los lineamientos claros que le den un norte definido del país, que despejen los elementos de controversia que se han visto (...). En general, hay una mirada positiva al cambio ministerial, es un gesto positivo”, aseguró para la Agencia Andina.

Juntos por el Perú

Por el lado de Juntos por el Perú, la congresista Isabel Cortez llamó a la reflexión a los parlamentarios de Perú Libre, luego de conocerse el comunicado publicado por Vladimir Cerrón, y aseguró que dejar solo al presidente de la República, Pedro Castillo, sería ceder ante los grandes poderes económicos.

“Luego de décadas, por fin tenemos un gobierno del pueblo al que la derecha viene desestabilizando. Por eso, hoy es fundamental la unidad entre nosotros. Llamo a la reflexión a mis hermanos de Perú Libre: no caigamos en el juego de la derecha de dejar aislado a nuestro presidente. Yo discrepo con algunas decisiones que se han tomado desde el Gobierno, como la salida de Bellido y Maraví (...), pero todo eso se puede criticar y debatir para corregir entre quienes queremos el cambio. Si dejamos solo a nuestro presidente, solo habrán ganado ellos: los grandes poderes económicos ”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tuits de Isabel Cortez.

Podemos Perú

En la tienda de Podemos Perú, el legislador Enrique Wong comunicó que estaría presto a otorgarle la confianza al nuevo gabinete ministerial e invocó a olvidar las confrontaciones para enfocarse en temas como la lucha contra la pandemia, la corrupción, la reactivación económica, entre otros.

“ En lo personal estoy dispuesto a darle el voto de confianza. En mi bancada, también existe ese mismo planteamiento de darle (el voto de confianza) y el Congreso. Tenemos que olvidar los enfrentamientos, las confrontaciones que no conducen a nada. Tenemos enemigos comunes que son la corrupción, el problema de la pandemia, la pobreza, tenemos que buscar la reactivación económica”, mencionó para RPP.

Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú-Partido Morado se mantienen escépticos y seguirán observando antes de tomar una decisión

Fuerza Popular

El vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, aseveró que para considerar otorgar la confianza al nuevo gabinete esperarían cambios en las carteras del Interior y Educación. Además, agregó que primero escucharán a la titular de la PCM, Mirtha Vásquez, en el Pleno.

“Vamos a esperar a eso para decidir si damos o no la confianza. Sí, creemos que la primera ministra debe hacer cambios para no exponerse a más problemas. Los cambios principales son en Interior y en Educación. Ella (Mirtha Vásquez) ha dicho que el ministro del Interior fue propuesto por Castillo, que revise la Constitución, donde claramente se indica que es el jefe del gabinete el que propone”, comunicó para El Comercio.

Renovación Popular - Jorge Montoya - a la prensa

Una idea similar expresó el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien informó a la prensa que la primera ministra, Mirtha Vásquez, debería realizar las correcciones con respecto a los titulares de carteras cuestionados para recibir la confianza.

“Esto se puede arreglar si hay una corrección de parte del Ejecutivo. Me imagino que el partido está pensando en eso para no llegar a extremos. Pero en caso de que no se solucione eso, cuando se tenga que presentar el gabinete para la confianza, se puede considerar que es un gabinete muerto porque esa cantidad de votos definitivamente no la va a tener”, mencionó.

Avanza País - José Williams - RPP

Por su parte, José Williams, vocero de Avanza País, expresó que su bancada, luego de una conversación, decidió ver cómo cambia la situación.

“Lo hemos conversado con congresistas de Avanza País y hemos decidido que tenemos que seguir observando las cosas, ver cómo evolucionan esto hasta que se presenten y luego podremos definir lo que vamos a hacer”, indicó para RPP.

José Jerí - Somos Perú-Partido Morado - Twitter

Finalmente, el vocero de Somos Perú-Partido Morado, José Jerí, escribió a través de sus redes sociales que espera conversar con la titular de la PCM, Mirtha Vásquez, para determinar la posición que adoptarán.

“Este martes (19 de octubre), los congresistas de Somos Perú asistiremos a los diálogos por la gobernabilidad con Mirtha Vásquez. Adelantamos que uno de los temas que plantearemos será el de la inseguridad ciudadana”, escribió en su cuenta de Twitter.

Salvo Perú Libre, ninguna bancada se ha mostrado abiertamente en contra del gabinete Vásquez

A pesar de que algunas bancadas como Fuerza Popular y Renovación Popular, exigen ajustes en el gabinete, específicamente en las carteras del Interior y Educación, el único grupo político que abiertamente ha decidido no apoyar la designación del presidente Pedro Castillo, ha sido el partido oficialista Perú Libre.

El extitular de la PCM, Guido Bellido, se pronunció esta tarde sobre el comunicado emitido por Perú Libre y respaldó la decisión de no otorgarle la confianza al gabinete Vásquez. El parlamentario argumentó que los militantes son orgánicos y acatan las decisiones partidarias.

“Los militantes siempre somos orgánicos, acatamos todo los puntos aprobados en la Asamblea Nacional Extraordinaria. Nuestra voz desde la provincia La Convención, distrito Quelloúno. Viva el Perú. Viva los trabajadores del campo y la ciudad”, escribió el congresista en su cuenta de Twitter.