Congresista Katy Ugarte: Voy a dar el voto de confianza, por encima de todo está el país

¿Cómo toma la exhortación del secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para no dar el voto de confianza?

Yo desconozco ese comunicado porque los congresistas todos estamos en nuestras regiones con trabajo de representación. No nos hemos reunido. Respeto la opinión del secretario general del partido, pero acá quienes votamos en el Congreso somos los congresistas, por lo tanto, mi persona sí va a dar el voto de confianza y las otras bancadas de la oposición se han pronunciado en su mayoría de que darán el voto de confianza.

En Perú Libre no se ha tomado en cuenta vuestra posición

No nos hemos reunido. Yo siempre he llamado a la unidad, a la gobernabilidad, la tranquilidad, la reactivación económica del país, por encima de apetitos personales que tengan algunos, sin embargo, nosotros, como ciudadanos y congresistas que representamos al país, tenemos que velar por ello. Cuando nos reunamos (la bancada) hablaremos, pero ya de antemano mi persona y los congresistas que demos ese voto de confianza y los que no, también respetaremos su decisión.

¿Entonces, ratifica su voto de confianza pese al comunicado?

Sí me ratifico. Voy a dar el voto de confianza. Lo he dicho abiertamente, por encima de todo está el país. Los colores políticos tenemos que dejarlos a un lado, porque el país y el pueblo espera de nosotros.

El comunicado también advierte que habrá expulsiones. ¿Cómo queda el ala magisterial?

Nosotros, el magisterio, incluido el presidente, somos invitados a ese partido, por lo tanto, nosotros no tenemos otra situación que velar por la unidad. Yo no sé por qué (Vladimir Cerrón) ha lanzado esto. Como le he dicho, los congresistas estamos en nuestras regiones trabajando y no hemos consensuado este aspecto. Nosotros somos personas críticas, analíticas, y el magisterio siempre va ir por la gobernabilidad del país. Siempre hubo discrepancias como en cualquier partido. Eso es democracia. Pero no podemos llegar a extremos, primero está el pueblo.

Al parecer la ruptura ya es irreconciliable

Esperemos que no. Lo único que voy a decir es el llamado a la unidad. Esperemos que esta situación no se siga ventilando de esta manera. Yo veo que lo que está haciendo el secretario del partido es a título personal, porque los congresistas de la bancada no nos hemos reunido. El miércoles estaremos debatiendo.

Pero los congresistas militantes de Perú Libre probablemente sigan el llamado del señor Cerrón

Espero que todos hagan el análisis correcto, porque decir las cosas precipitadas no lleva a buen camino. Nos reuniremos, analizaremos. Mi voto, de antemano, es en favor del presidente Pedro Castillo.

¿Aunque eso implique su salida de la bancada?

Bueno, si así ellos lo deciden, nosotros vamos a respetar, pero voy a continuar con mi posición clara y seguramente se sumarán muchos maestros y también del mismo partido, porque no todos comparten esa decisión del secretario Vladimir Cerrón.

¿Cuántos comparten su posición en la bancada?

Son varios en la bancada, los del magisterio vamos por la gobernabilidad, pero también hay del partido mismo, hay compañeros que van por ese camino. Hago un llamado a que reflexionen con cabeza fría y no por emociones muy apresuradas. Es lo único que puedo decir por el momento. Ya estaremos comunicado en la semana las acciones o decisiones que tomemos.

Algunas bases han llamado traidor al presidente y en el mismo comunicado se dice que es un gabinete caviar. ¿Qué opina al respecto?

Respeto su opinión porque todos tienen derecho de opinar. El tiempo lo dirá. El presidente ha tomado esta decisión por la tranquilidad del país y se está viendo en estos días la baja del dólar. La estabilidad económica del pueblo interno, nuestros hermanos, los que más nos necesitan, son los paganos. Pienso en el país, mi persona y los congresistas que avalamos al presidente Pedro Castillo.

Pero su llamado de unidad no es escuchado ni por su colega cusqueño Guido Bellido

Lamento lo que está pasando, porque el presidente tomó la decisión de cambiar a Guido Bellido y yo la avalo. Él nos dijo claramente que un cargo de confianza está en evaluación permanente. Si el presidente tomó esa decisión es porque estábamos en una inestabilidad gubernamental. Un cargo de confianza no es perenne, es estar sujeto a la confianza del presidente. Tenemos que estar preparados para cualquier cambio.