RMP sobre Barranzuela: “Lo van a censurar como casi censuran a Iber Maraví”

El presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Fidel Pintado Pasapera, presentó su renuncia irrevocable ante la primera ministra, Mirtha Vásquez, luego de las declaraciones del titular del Ministerio del Interior (Mininter), Luis Barranzuela. Rosa María Palacios calificó esta abdicación como sorpresiva.

Durante una entrevista en Exitosa, Barranzuela aseguró que la institución que dirige “no ejecuta adecuadamente los recursos provenientes de la cooperación internacional para el desarrollo alternativo” y, además, señaló que “existen actos de corrupción”.

En la carta dirigida a la Presidencia del Consejo de Ministros, Pintado Pasapera mostró su indignación por las declaraciones del reemplazo de Juan Carrasco. “Con el debido respeto, considero que las acciones del actual ministro del Interior no están en sintonía con estos principios mínimos de articulación”, se lee en el oficio.

“Fidel Pintado dijo: ‘Yo seré Fidel, pero no estoy pintado’. La carta es de tres páginas y señala claramente que está indignado por lo que ha escuchado. Trabajar en Devida implica varias coordinaciones con organizaciones del Estado y una de ellas es el Ministerio del Interior. Lo que señala Fidel Pintado es que, aparentemente, el ministro del Interior va a en dirección contraria a todas las entidades del Estado en la lucha antidrogas. El señor no tenía ninguna razón por la cual renunciar”, explicó la abogada.

Como parte de una defensa, el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo resaltó que el contrato de Fidel Pintado Pasapera ya había vencido hace más de una semana. Asimismo, precisó que lo dicho por Barranzuela no ha sido un ataque personal.

PUEDES VER: Presidente de Devida renunció tras declaraciones del ministro Luis Barranzuela

“No le renovaron el contrato ¿creen que son futbolistas? En el Estado no te renuevan el contrato, los funcionarios de confianza tienen que entregar el cargo cuando renuncian y si no te reciben el cargo, no te puedes ir. No tienen idea de lo que significa el Estado”, alegó Palacios.

Para la conductora de RTV, el gabinete ministerial de Mirtha Vásquez no debería presentarse ante el Congreso de la República para solicitar la investidura con Luis Barranzuela a la cabeza del Mininter.

“Tiene que entender que no se puede presentar al Congreso con este señor al lado por más que sea la cuota de poder de Vladimir Cerrón y él lo niegue. No funciona, no va a funcionar. Lo van a censurar como casi censuran a Iber Maraví”, indicó.

PUEDES VER: Excongresistas fujimoristas estudian maestrías con financiamiento público dado por la ONPE

La plata llega sola

Tras algunas investigaciones periodísticas, se reveló cómo algunos partidos políticos gastaron el financiamiento público otorgado de por la Onpe. Según los informes, las agrupaciones habrían utilizado este dinero para consultorías, compra de inmuebles, realización de un periódico y otorgamiento de maestrías.

La letrada se refirió a la Ley 28094, publicada en el 2003, la cual especifica que solo los partidos políticos y alianzas electorales que logren tener representación parlamentaria recibirán el financiamiento público.

El Estado deberá destinar el 0,1% de la UIT (S/ 4.400) por cada sufragio emitido para elegir representantes en el Legislativo; es decir, un voto valdría S/ 4,40.

PUEDES VER: Partidos usaron financiamiento público para devolver favores

“Su voto tiene precio. De esa forma se destinan los montos a cada partido. Mientras más votos sacas, más dinero recibes”, acotó.

Las reglas señalan que los partidos pueden utilizar el 50% del financiamiento público en gastos de funcionamiento ordinario, adquisición de inmuebles, mobiliario y contratación de personal y servicios diversos.

El porcentaje restante deberá ser empleado en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión.

“Hay varios vacíos en la ley, pero nada de lo que han hecho es ilegal. El Congreso tiene que aprobar una ley para transparentar los gastos”, advirtió.