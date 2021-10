Los votos de Pedro Castillo fueron por cambios y no por otra Constitución

En su cuenta de Twitter, Vladimir Cerrón le dio una interpretación muy de su interés político a una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) sobre las razones de los electores para votar por Pedro Castillo. La respuesta mayoritaria que dieron los entrevistados fue por los cambios que ofrecía el entonces candidato presidencial, pero Cerrón lo ha tomado como que la motivación fue el tener una nueva Constitución.

“La gente votó por el cambio, no votó por el antifujimorismo, que no te engañen. ¡Vamos a la Asamblea Constituyente!”, tuiteó el secretario general de Perú Libre.

Sin embargo, las encuestas realizadas en distintos meses desmienten la aseveración de Cerrón y también lo señala Paolo Sosa, analista e investigador del IEP, quien indica que lo que sucede aquí es un problema de cómo se lee la encuesta.

“En la pregunta que comparte Vladimir Cerrón no se puede asumir que esa respuesta al ofrecimiento del cambio que el país necesita significa que se esté hablando de un cambio de Constitución. Especialmente porque lo que se ve luego de que se hace la pregunta específica sobre distintos puntos, el tema de la nueva Constitución va bajando en el interés”, aclara Sosa.

Entonces, Cerrón dio un salto bastante grande al sustentar la idea de que el cambio de la Constitución está refrendado porque la gente votó por el presidente Castillo única y mayoritariamente por esta agenda.

Cerrón interpretó el estudio para uno de los principales objetivos de Perú Libre: la nueva Constitución. Foto: difusión

Un dato importante que Sosa resalta es que en noviembre del 2020, cuando estalla la crisis política, había un porcentaje importante de gente que buscó un cambio de Constitución, pero ese deseo se fue reduciendo conforme avanzó la campaña electoral.

“El efecto de la elección ha sido inverso, por eso mucha gente que en noviembre del año pasado apoyaba la idea de un cambio de Constitución cambió de parecer y busca cambios más parciales, debido a los temores que se fueron creando sobre la orientación del gobierno”, precisa el investigador del IEP.

Anotó que el tuit de Cerrón tiene dos afirmaciones desconectadas. Una es que se vota por el cambio y no por el antifujimorismo,lo cual tiene algo de verdad, pero no es como en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, cuando la mayor parte de la gente que lo apoyó lo hizo básicamente por oposición al fujimorismo. La otra es que en el caso de Castillo hay una respuesta de la gente diciendo que vota por él en busca de cambios. Lo que no tiene sentido, subraya, es la segunda parte de la afirmación de Cerrón donde dice que, por lo tanto, hay que hacer una asamblea constituyente. Y agrega que cuando la mayor parte de la gente piensa en cambios, no está pensando en cambiar leyes, sino cambios en términos de políticas concretas, de ayuda social, de redistribución. Indica que el tema de la Constituyente le importa sobre todo a quienes están más involucradas en temas políticos

“Recomendaría mirar en las encuestas ese contraste entre el cambio que es muy distinto al cambio de la Constitución, y ver cómo se reduce el número de personas que apoya este tipo de cambios conforme Avanza la campaña y especialmente una vez que gana Castillo”, propone Sosa.