Juan Carrasco: “Luis Barranzuela no tendría la autoridad para exigir que los policías actúen correctamente”

El exministro del Interior Juan Carrasco explica las circunstancias de su salida del gabinete. Señala también que para ser titular de esa cartera se necesita tener una “hoja impecable”. Además, asegura que le guarda lealtad al presidente Pedro Castillo y que siempre estará dispuesto a trabajar en donde lo llamen.

¿Esperaba su salida?

Los ministros dependemos de la confianza del presidente y en cualquier momento él puede disponer del cargo. Pedí la renuncia por un tema personal. Se dieron las circunstancias, estaban en pleno movimiento por los cambios (en el gabinete) y quería dedicarme a ver a mi mamá. Mis hermanos me pidieron que la viera en sus últimas horas.

¿Estaba muy delicada?

Mi madre falleció el día viernes. Todo fue coordinado con el presidente, él comprendió y me fui a Chiclayo. Lo único que tengo es agradecimiento hacia él por darme la confianza. No me he ido por nada malo, ni por un tema controversial que manche mi imagen ni mi trabajo como fiscal. Estoy atento a cualquier llamado. He quedado en muy buenas relaciones con todo el equipo. El presidente siempre va a tener mi lealtad.

¿En algún momento el presidente le dijo que podía ser cambiado?

Sabemos que siempre tenemos nuestro cargo a disposición. Como tenía el presentimiento de lo que iba a pasar con mi mamá, presenté mi renuncia. Y en la noche nos cambiaron a varios. En mi caso, a iniciativa propia coordinada con el presidente. Cuando llegó esa llamada de que podía ser cambiado, dije que mejor presentaba mi renuncia.

¿Entonces sí lo llamaron?

Sí, me dijeron que me iban a cambiar, pero yo ya estaba con la idea de presentar mi renuncia.

¿Quién lo llamó?

El propio presidente.

¿El presidente le dio las razones del cambio?

Me las dio, pero yo me reservo eso. No era porque estuviera haciendo las cosas mal. Yo entiendo que todos estamos disponibles. Eso sí, los detalles me los reservo. Definitivamente el presidente tiene la facultad de hacer cambios, no es nada malo. Yo le dije que estaba disponible a mi retorno cuando solucione mi tema familiar.

¿Le gustaría volver al gobierno?

Claro, estoy disponible.

¿Al gabinete?

A donde me llamen. Yo estoy para servir al país. Eso es algo que conversamos con el presidente.

¿Volvería a ser parte de la Fiscalía?

No, ya no. Por el momento eso ya es incompatible. Ahora estoy metido en la política peruana y definitivamente no estaría bien que sea nuevamente fiscal porque los investigados se considerarían perseguidos políticos. Voy a tomar un tiempo para dedicarme a la política. Ya lo decidí y voy a hacer eso. Yo estudié derecho y ciencia política. Los abogados tenemos un amplio campo laboral.

¿El ministro Luis Barranzuela le parece una buena opción como ministro del Interior?

Bueno, yo prefiero hablar de mi trabajo, no de otras personas. Pero lo que sí le puedo decir es que para ser ministro del Interior hay que tener una hoja impecable en tu trayectoria profesional y personal.

¿Barranzuela no tiene una hoja así?

Lo hemos visto todos. Las sanciones de rigor en la PNP son las más graves, son muy graves. Y en el caso de las investigaciones en que se encuentra inmerso junto a más de veinte personas por delitos de lavado de activos, crimen organizado y peculado, son considerados muy graves en el código penal peruano. Y eso definitivamente descalifica a Barranzuela a nivel policial, porque no tendría la autoridad para gobernar a la Policía y exigir que los policías actúen y se comporten correctamente. Y segundo, Barranzuela tampoco tendría autoridad para dirigir una institución que se encarga de apoyar en la investigación y la persecución del delito. Esto debe ser motivo de investigación de la Contraloría, que debe ver quiénes ingresan a la administración pública.

¿Qué aprendió en la PNP?

Me dejó muchas enseñanzas. La PNP tiene muchas ganas de trabajar, tiene la disposición de querer mejorar cada día, la conforman gente muy proactiva, que quiere que sea una institución comunitaria, que se acerque a la población.

¿Qué cambios se deberían implementar en la PNP?

Lo que dejamos pendiente fue el tema de la erradicación de la hoja de coca y hay que continuar con los operativos contra la minería ilegal, con el apoyo internacional para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Eso, a nivel macro. Y a nivel micro, hay que seguir con lo realizado en Lima y en otras regiones para combatir delitos de gran impacto que afectan a los ciudadanos, como robos de celulares. Los otros, como el sicariato, los trabajábamos con la gente de Dinoes. Estábamos programando hacer grandes operativos a nivel nacional. Lo ideal sería que se continúe con todo eso. Además, hay que insistir con los operativos en mercados negros y en los penales, sobre todo con la incautación de celulares.

Es un sector complicado Interior, ¿no?

Es bastante grande, digamos. Lo que tienes que hacer es delegar. Mire, la Policía no está sola, además. Nosotros queríamos llegar a medio millón de integrantes de juntas vecinales hacia diciembre. Y en otros rubros, a nivel de autoridades municipales y regionales, ya habíamos trabajado varios convenios para remodelar comisarías. Estábamos haciendo un trabajo espectacular y habíamos movilizado a toda la Policía. Y en un último asunto, estábamos trabajando todo lo que significa la educación en la Policía, qué hacer para mejorar la preparación, lo de las vacantes, las aperturas de escuelas. Hay una agenda amplia.