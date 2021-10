Ciro Gálvez: Pedro Castillo no me pidió la renuncia al Ministerio de Cultura

El exministro de Cultura Ciro Gálvez se pronunció sobre la manera en que dejó de conformar el gabinete, antes de que Pedro Castillo nombrara al nuevo Consejo de Ministros encabezado por Mirtha Vásquez. Según explicó, el presidente de la República no le había notificado de alguna manera sobre su destitución del cargo.

“Por apoyarlo a él (Pedro Castillo) yo acepté el cargo, estuve haciendo bien, pero no me dieron tiempo para nada. En 60 días ni un ministro habría hecho lo que yo hice” , comentó Gálvez a Willax TV.

“ Yo no he renunciado, yo no firmé ninguna carta de renuncia, tampoco me pidieron mi renuncia . Yo no quiero mentir. Yo fui al ministerio porque él me designó. Es un honor ser ministro y servir a la patria, pero como ministro de Estado merecía un mínimo de respeto, eso es lo que a mí me indigna”, agregó.

Respecto a la transferencia del cargo a Gisella Ortiz, la nueva ministra de Cultura, Gálvez detalló que, debido a lo abrupto del cambio, aún no firma los papeles correspondientes tras su dimisión.

“ Para mí fue una sorpresa cuando yo llegué del Cusco y voy al palacio, me doy con la sorpresa que ya está juramentando una nueva ministra . Yo tuve que salir por la puerta trasera. Al día siguiente iniciamos el proceso de transferencia, pero recién mañana iré a firmar esos documentos”, precisó.

Asimismo, acerca de la noche en que juraron los nuevos ministros del gabinete Vásquez, el abogado expresó que se sintió discriminado por las formas en que fue retirado de Palacio de Gobierno.

“Ya estoy acostumbrado a los actos de discriminación y a los desplantes porque siempre ando con mi guaraca y mi sombrero, en el Perú hay fobia por lo indígena. Pero yo no me siento mal, sigo firme”, manifestó Ciro Gálvez.