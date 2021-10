El presidente Pedro Castillo visita Ucayali este martes 12 de octubre para inspeccionar el avance de distintas obras en la región. Entre ellas destaca la ejecución de la carretera Neshuya-Curimaná, además de colegios y centros de salud en esta parte de la Amazonía. El mandatario se reunirá con el gobernador, Francisco Pezo, para articular acciones inmediatas. También tiene previsto conversar con el alcalde distrital de la provincia Coronel Portillo, Segundo Pérez, y del distrito de Curimaná, William Muñoz.

Acompañan a Castillo los ministros de Agricultura, Víctor Maita; Vivienda, Geiner Alvarado; y Energía y Minas, Eduardo González. La comitiva oficial arribó a la ciudad de Pucallpa cerca de las 9.00 a. m. Desde ahí se trasladaron a la provincia de Padre Abad para reunirse con autoridades y población del lugar.

De acuerdo con la Presidencia de la República, el jefe de Estado hará una inspección en el colegio y centro de salud de Curimaná. Después, el mandatario sostendrá un encuentro con representantes de gremios y asociaciones de dicho centro poblado. Finalmente, dirigirá un discurso desde la plaza de la localidad.

Pedro Castillo llega a Ucayali para inspeccionar carreteras, colegios y centros de salud

Esta actividad oficial terminará en la ciudad de Pucallpa, donde Pedro Castillo se reunirá con más de 15 alcaldes distritales. Según el Gobierno, este viaje es parte de la “política de descentralizar el trabajo del Ejecutivo hacia las regiones del país”.

Castillo fue remunerado como presidente aunque prometió cobrar sueldo de maestro

El presidente de la República, Pedro Castillo, ya posee en su cuenta bancaria los 17.600 soles correspondientes a su primer sueldo como jefe de Estado. Si bien la remuneración de un mandatario está fijada en 15.500 soles, se le incrementó un monto mayor por los tres días de julio.

Según el Portal de Transparencia, el dinero se desembolsó bajo el régimen laboral 276. No obstante, aún no se confirma si se efectuó el cobro. Asimismo, se pudo conocer que solo aparece el pago de agosto, es decir, aún no están los otros sueldos presidenciales de Pedro Castillo Terrones.

El 27 de mayo, durante un mitin de campaña en la región de Piura, Castillo indicó que renunciaría al sueldo de presidente y a la pensión vitalicia en caso ganara las elecciones generales. En aquella ocasión, aseguró que gobernaría con su sueldo de profesor.