Pedro Castillo EN VIVO: Gas de Curimaná llegará a familias que más lo necesitan

El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, criticó la designación de Luis Barranzuela como titular de la cartera del Interior y le pidió al presidente de la República, Pedro Castillo, que lo separe del cargo. El legislador cuestionó que el ministro haya tenido un historial largo de sanciones cuando era miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y que haya defendido en un proceso legal al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Yo me remito a su currículum que ha presentado. Tiene una cantidad de sanciones que en toda mi carrera no las había visto. Eso lo denota como una persona no idónea para el puesto. Independientemente del conocimiento que tenga él, un representante del Ejecutivo en un ministerio tiene que ser impecable en su hoja de servicios. En su caso no lo es. Es algo sorprendente que el presidente se vuelva a equivocar de esa manera”, expresó Montoya en diálogo con Exitosa.