Se viene nueva ola de destapes de los papeles de Pandora

Solo era el principio.

El primer ministro checo Andrej Babis subestimó el destape de los papeles de Pandora del domingo 3 de octubre, que se produjo pocos días antes de las elecciones parlamentarias, decisivas para la continuación de su Gobierno. Babis respondió que saldría triunfante, que todo era una campaña montada para desacreditarlo. Pero perdió la contienda electoral debido a la revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y de sus socios checos de Investigace.cz.

Los papeles de Pandora evidenciaron que Babis usó secretamente empresas offshore de Islas Vírgenes Británicas y Mónaco para adquirir 16 inmuebles por 22 millones de dólares, entre ellos un fastuoso castillo en la Riviera Francesa. El descubrimiento no solo tuvo gran impacto en los electores que votaron a favor del partido opositor a Babis. También estimuló a las autoridades a investigar las inversiones del presidente checo en los paraísos fiscales bajo la sospecha de lavado de activos.

El caso de Andrej Babis aparece en el recuento del ICIJ sobre el impacto profundo de la publicación de los papeles de Pandora en todo el mundo. Babis no ha sido ni de lejos el único afectado por la exposición de presidentes, jefes del Estado y políticos en actividad y en retiro, vinculados con operaciones financieras mediante el uso de offshore y paraísos fiscales, una industria en la sombra a la que recurren con frecuencia las organizaciones criminales y los corruptos de cuello y corbata, gubernamentales o privados.

Andrej Babis, Pandora Papers

Ahora el ICIJ y sus socios en los cinco continentes se preparan para lanzar una nueva serie de casos encontrados en esa mina de oro llamado los papeles de Pandora. De acuerdo con fuentes relacionadas con el ICIJ, también habrá episodios con actores peruanos. Es que la dimensión de la investigación global no tiene precedentes. Supera largamente a los papeles de Panamá, por ejemplo, que también emprendieron ICIJ y sus asociados.

“Después de que saliera a la luz la investigación de los papeles de Panamá hace más de cinco años, ciertos intereses comerciales intentaron minimizar el caso, señalando que el bufete Mossack Fonseca era una manzana podrida de un jardín de profesionales honrados que facilitan la globalización comercial y ayudan a las corporaciones a pagar impuestos justos (y mínimos). Pero las revelaciones recientes demuestran que ese no es el caso. Los papeles de Pandora muestran el verdadero corazón de la industria financiera extraterritorial. (...) Y demuestra que estos facilitadores profesionales son en su mayoría manzanas podridas, y que están podridas hasta la médula”, explicó Drew Sullivan, uno de los fundadores del Proyecto de Reportajes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés), que también fue parte de los papeles de Pandora.

Impacto en el Perú

En esta línea, en la próxima entrega de destapes sobre el oscuro reino de las offshore y los paraísos fiscales, los nuevos casos incluyen información sobre empresas y personas sobre las que ya se tenía sospecha o antecedentes. Solo que ahora se presentarán evidencias documentales que aleccionarán a las autoridades a intervenir.

Los papeles de Pandora es una verdadera mina de oro para los reporteros de investigación. Se trata de 12 millones de archivos de por lo menos 14 empresas que ofrecen sus habilidades en el manejo de offshore. Sin duda, solo se ha publicado una parte y lo que ha salido mantiene un efecto considerable.

Así es. Una semana después de que los papeles de Pandora expusieron que jefes del Estado en actividad y en retiro y líderes políticos recurrieron a un sistema en la sombra para guarecer dinero y bienes, la investigación global sobre el mundo subterráneo de las offshore ha estimulado numerosas acciones contra los implicados para que rindan cuentas.

El domingo último, el Congreso ecuatoriano aprobó investigar al presidente Guillermo Lasso para determinar si cumplió con las leyes cuando estuvo relacionado con 14 compañías offshore, gran parte constituidas en Panamá, según la investigación del ICIJ en colaboración con el diario El Universo, de Guayaquil, Ecuador.

No obstante que Lasso manifestó que antes de postular a la jefatura del Estado renunció a las sociedades extranjeras, la mayoría de parlamentarios autorizó indagar si el mandatario violó la ley ecuatoriana que prohíbe a los candidatos y funcionarios públicos guardar recursos o bienes en paraísos fiscales.

La ola de los papeles de Pandora que se desató el domingo 3 de octubre también envolvió al presidente chileno Sebastián Piñera. Adelantándose al Congreso que se preparaba para organizar una acusación constitucional, el Ministerio Público abrió investigación a Piñera por su intervención en la venta de Minera Dominga.

Submundo revelado

El mandatario fue materia de procesamiento judicial por este caso y fue sobreseído en 2017. Sin embargo, los socios del ICIJ en Chile, el Centro de Investigación Periodística (Ciper) y el portal LaBot descubrieron que las autoridades no sabían de la participación de dos sociedades offshore en la polémica adquisición. Piñera ha dicho que ya todo era conocido, pero los papeles de Pandora parecen demostrar que no es así, por lo que el Ministerio Público resolvió abrir el caso.

“En contraste con la línea de defensa del entorno del presidente Piñera, el documento revelado por los papeles de Pandora -el contrato de compraventa de Minera Dominga suscrito el 10 de diciembre de 2010 en Islas Vírgenes Británicas- no fue conocido por el juez que decretó el sobreseimiento de Sebastián Piñera en 2017. Nunca estuvo en la carpeta investigativa del fiscal que llevó el caso”, concluyeron los reporteros de Ciper y LaBot.

En el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, los papeles de Pandora expusieron que constituyó la compañía offshore Dorado Asset Management, en Islas Vírgenes Británicas, cuando ejercía como titular de Economía y Finanzas del Gobierno de Alejandro Toledo. Aunque la defensa de Kuczynski arguyó que el caso ya estaba judicializado, el fiscal José Domingo Pérez valoró la información y dijo que justificaba un nuevo interrogatorio al exmandatario.

La plataforma de investigación periodística Convoca, en sociedad con el ICIJ, documentó que la offshore de Kuczynski, Dorado Asset Management, trianguló dinero con su empresa Westfield Capital, con la finalidad de efectuar adquisiciones, como la residencia en la calle Choquehuanca, en San Isidro. El objetivo sería evitar que se detecte el origen de los fondos para la transacción comercial.

Justamente Westfield Capital, que administraba el socio chileno de Kuczynski, Gerardo Sepúlveda, fue usada para ofrecer asesorías a la constructora brasileña Odebrecht en inversiones en millonarias públicas. La hipótesis de la Fiscalía es que, mientras Kuczynski ejercía función pública, ofrecía sus servicios a Odebrecht por interpósita persona, quien sería Sepúlveda.

La investigación del ICIJ con Convoca además detectó operaciones sospechosas de la empresa First Capital con el empresario chavista Carlos Marcelino Bellosta. First Capital es administrada por Sepúlveda y Kuczynski ha negado relación, pero para el fiscal José Domingo Pérez amerita verificar si el ex jefe del Estado tuvo algún beneficio por intermedio de First Capital.

El director del ICIJ, Gerard Ryle, ha advertido que lo que se ha publicado solo es el principio de los hallazgos de los papeles de Pandora. Y que habrá mucho más: “Nuestro reportaje que ha descubierto los secretos financieros de cientos de políticos, así como de criminales, multimillonarios y celebridades, ya está causando sensación: en más de una docena de países los funcionarios públicos piden investigaciones oficiales de las revelaciones de los papeles de Pandora”.

José Domingo Pérez

Las cifras

12 millones de archivos fueron filtrados al ICIJ sobre las offshore.

14 empresas que aparecen que ofrecen servicios offshore están implicadas.

3,3 millones de los documentos son del estudio Trident Trust.

Más de 2.94 terabytes de secretos de las offshore

Los papeles de Pandora relacionan a cuatro personas del entorno del presidente Vladimir Putin: Serguéi Chemezov, quien fuera compañero de trabajo de Putin en la desaparecida agencia de espionaje KGB; su amigo de infancia Petr Kolbin; su sobrino Román Putin; y Svetlana Krivonogikh.

El vocero de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, adelantó que no habrá ninguna investigación oficial porque, supuestamente, la información publicada carece de sustento.

“Si hay alguna publicación, seria basada en alguna prueba, la estudiaremos”, informó Peskov: “Por ahora no lo vemos”.

Sin embargo, la prensa internacional destaca que resulta demasiada coincidencia que no sean ciudadanos rusos cualquiera los que aparecen en los papeles de Pandora, sino coincidentemente personas muy cercanas al presidente Putin.

De acuerdo con el director del ICIJ, Gerard Ryle, entre los implicados en los 12 millones de expedientes de los papeles de Pandora están registradas operaciones de 130 multimillonarios, originarios de 45 naciones.