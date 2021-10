Monteza: No estamos de acuerdo con la designación del ministro del Interior

La legisladora de Acción Popular Silvia Monteza indicó que en su bancada están conformes con los cambios que ha realizado el presidente Pedro Castillo dentro del gabinete ministerial que dirigía Guido Bellido; no obstante, precisó que la única persona a la que no aprueban es el nuevo ministro del Interior, Luis Barranzuela, debido a las faltas que presenta de cuando fue policía, además de sus vinculaciones con Vladimir Cerrón.

“Saludamos la iniciativa que ha tenido el Gobierno de oxigenar al gabinete, cambiando ciertos ministros, pero hay uno (con el) que no estamos de acuerdo, que es el señor ministro del Interior, Luis Barranzuela , con todos los antecedentes, las 158 faltas que tiene; ha sido abogado del señor (Vladimir) Cerrón, de Guido Bellido, de Perú Libre. Entonces, creo que no tiene el perfil para ocupar la cartera”, dijo en entrevista con RPP.

Como se informó, Barranzuela ejercía la defensa legal del secretario general de Perú Libre, además de Bellido Ugarte y del partido Perú Libre, por el caso Los Dinámicos del Centro y el origen del dinero con el que se financió la campaña. Un día después de ser juramentado, renunció a continuar con la defensa.

En otro momento, Monteza opinó que la asamblea constituyente es un “capricho” del partido del lápiz e indicó que coincide con la primera ministra, Mirtha Vásquez, al considerar que hay temas en agenda más importantes para el país.

“Yo creo que en estos momentos la asamblea constituyente no es una prioridad. La Constitución Política se puede modificar, artículos de la Constitución se pueden modificar. Entonces, creo que es un capricho de Perú Libre estar insistiendo en la asamblea constituyente cuando hay otras cosas que el país requiere en este momento ”, sostuvo.

Anteriormente, la titular del gabinete ministerial precisó que la creación de una nueva constitución no es una tarea urgente por la cual trabajar. “Necesitamos atender temas más importantes, como la alimentación, la reactivación económica y superar la crisis. Eso nos dará condiciones para pensar en reformas de fondo”, añadió.

Barranzuela descartó vinculación con Cerrón

El ministro del Interior descartó cualquier tipo de vinculación con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y todos los involucrados en el caso de Los Dinámicos del Centro.

“Quiero descartar toda vinculación que pueda tener con Los Dinámicos del Centro o con todos los procesos que tenga Vladimir Cerrón y todos los que están allegados en el caso. No tengo ninguna vinculación, no los he defendido. Yo solamente me avoqué a, inicialmente, realizar algunas diligencias en este caso que está siendo investigado por lavado de activos”, manifestó para Exitosa.