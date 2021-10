Luis Barranzuela: Descarto toda vinculación con los Dinámicos del Centro o los procesos de Cerrón

El ministro del Interior, Luis Barranzuela, se refirió al caso Los Dinámicos del Centro y si bien afirmó que tuvo “algunas diligencias” iniciales, descartó cualquier tipo de vinculación con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y todos los involucrados. Barranzuela mencionó que la convocatoria a la que accedió en un principio por un tema de lavado de activos no lo relaciona directamente con los implicados.

“Yo fui convocado para defender un tema de lavado de activos, pero eso no me relaciona, no me vincula. Quiero descartar toda vinculación que pueda tener con los Dinámicos del Centro o con todos los procesos que tenga Vladimir Cerrón y todos los que están allegados en el caso. No tengo ninguna vinculación, no los he defendido. Yo solamente me avoqué a inicialmente realizar algunas diligencias en este caso que está siendo investigado por lavado de activos”, dijo el titular de la cartera del Interior para Exitosa.

Barranzuela aceptó que podría resultar “legítimo pensar” que exista una vinculación con Vladimir Cerrón por el caso Los Dinámicos del Centro, pero remarcó también que su perfil es bastante amplio, considerándose una persona experta en crimen organizado y lavado de activos.

“ Es legítimo pensar (que hay un conflicto de intereses) (...). Cuando a mí me convocaron para hacer esta prestación de servicios, yo desde mi óptica profesional accedí, pero luego de que se me convocó para asumir esta gran responsabilidad (ministro del Interior). Me considero un patriota, así como deben considerarse patriotas todos los policías que se encuentran patrullando en el Vraem, luchando contra el terrorismo”, resaltó.

Luis Barranzuela: “Yo quiero que la población esté tranquila por su ministro del Interior”

Por otro lado, el ministro Barranzuela descartó un posible conflicto de intereses en caso se ordenara prisión preventiva en contra del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Vladimir Cerrón fue incluido en la investigación del caso Los Dinámicos del Centro Foto: difusión