Jorge Montoya sobre el ministro del Interior: “Le pido al presidente que lo cambie”

El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, criticó la designación de Luis Barranzuela como titular de la cartera del Interior y le pidió al presidente de la República, Pedro Castillo, que lo separe del cargo. El legislador cuestionó que el ministro haya tenido un historial largo de sanciones cuando era miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y que haya defendido en un proceso legal al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Yo me remito a su currículum que ha presentado. Tiene una cantidad de sanciones que en toda mi carrera no las había visto. Eso lo denota como una persona no idónea para el puesto. Independientemente del conocimiento que tenga él, un representante del Ejecutivo en un ministerio tiene que ser impecable en su hoja de servicios. En su caso no lo es. Es algo sorprendente que el presidente se vuelva a equivocar de esa manera”, expresó Montoya en diálogo con Exitosa.

“ Le pido al presidente que lo cambie. Por favor, señor presidente, haga el cambio adecuado en el momento correcto” , agregó el parlamentario, quien evitó responder si, desde su bancada, impulsarían una posible interpelación. “Vamos a ver más adelante qué podemos hacer, la Constitución no da muchas salidas, vamos a ver cuál es la mejor, porque no queremos generar problemas al Gobierno. Queremos que las cosa fluyan, pero también queremos protegernos de gente así”, precisó.

El almirante en retiro también indicó, en cuanto a las sanciones del ministro cuando era policía, que “si fuera una, se le puede creer (lo que está diciendo para defenderse), pero en esa cantidad (que tiene) no hay error posible”. Asimismo, Montoya alertó que ahora que Barranzuela Vite es titular del Interior tiene un lugar privilegiado y puede saber qué va a pasar con las personas que están siendo investigadas y que, como abogado, él defendió, como Vladimir Cerrón o Guido Bellido.

“Ha sido abogado de personas que continúan en procesos. Está en un lugar privilegiado. En donde está, él sabe qué va a pasar con las personas que van a ser investigadas. Puede saber cuándo se le va a hacer un allanamiento, cuándo se le va a tomar un tipo de acción. Tiene información privilegiada. O sea, no hay confianza en ese sentido”, dijo.

Montoya añadió que Barranzuela “tiene una tarea específica y esa es proteger a Cerrón”. Manifestó, de igual forma, que a su modo de ver su grupo parlamentario no tiene nada que dialogar con el ministro del Interior: “No vale la pena conversar con una persona con ese prontuario”.

¿RP le dará la confianza al gabinete Vásquez?

El congresista Jorge Montoya también comentó que primero van a analizar cómo se desempeña este nuevo gabinete ministerial, presidido por Mirtha Vásquez, y luego decidieran como bancada si dan o no el voto de confianza.

“Nuestra voluntad es analizar estos días previos al voto de confianza, para poder tomar una decisión ese mismo día. No hemos puesto ningún requisito, simplemente observaremos la evolución y ver qué tipo de políticas están llevando y vamos a ver cómo llegamos ese día”, concluyó.