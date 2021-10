Álex Flores sobre ministro Luis Barranzuela: “La bancada de Perú Libre no lo ha propuesto”

El congresista Alex Paredes, de la bancada de Perú Libre, se refirió a la designación de Luis Barranzuela como titular de la cartera del Interior e indicó que su grupo parlamentario no lo propuso, y que tampoco tiene conocimiento de que la alta dirección del partido del lápiz lo haya hecho. Así, dejó sin piso al ministro, quien había asegurado que la agrupación perulibrista lo había nombrado.

“ La bancada no lo ha propuesto. Eso es lo cierto. Nosotros somos los representantes del partido en el Legislativo y nosotros no tenemos conocimiento de ello. Igualmente, coordinamos con la alta dirección del partido y tampoco se han manifestado en ese sentido”, declaró Flores en diálogo con RPP.

Añadió que ellos, como bancada, han dado a conocer su “voz de protesta” porque, asegura, no han participado en la recomposición del gabinete ministerial, el cual está presidido por Mirtha Vásquez.

“No hemos participado, en este caso, recomendando a los miembros del nuevo gabinete, como debería ser en cualquier partido de Gobierno, en donde se recoja la opinión de su bancada, de tal manera que se busque ministros idóneos que puedan cumplir con las promesas hechas al pueblo durante campaña”, manifestó.

Con estas expresiones, el legislador oficialista respondió de alguna forma al ministro del Interior, Luis Barranzuela, quien en entrevista con Exitosa aseveró que había sido nombrado en el cargo por el partido político Perú Libre.

“¿Quién me nombra a mí? El partido Perú Libre. Ahora estamos en un Gobierno de izquierda. He escuchado a periodistas que dicen: ‘Estamos en un Gobierno de izquierda ¿Qué quieren, que nombren a un ministro que sale del Regatas?’. Este camino difícil, tortuoso, está lleno de abrojos. Lógicamente, cualquier nombramiento va a ser cuestionado. Pero estamos en libertad”, dijo Barranzuela.

“Si no tiene una sentencia, no se puede adelantar opinión”

Por otro lado, el parlamentario Alex Paredes se pronunció sobre la investigación preliminar en la que está involucrado el ministro Luis Barranzuela, sobre posibles delitos económicos que se habrían cometido en la administración judicial de la empresa agroindustrial Tumán, en el periodo de setiembre del 2015 a setiembre del 2016.