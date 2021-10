Kamiche sobre ministro Luis Barranzuela: Quisiera saber el porqué de su designación

El congresista de Perú Libre, Roberto Kamiche, aseguró que desconoce los motivos por los que el presidente de la República, Pedro Castillo, nombró el miércoles 6 de octubre como ministro del Interior a Luis Barranzuela, quien en setiembre de este año fue incluido en una investigación del Ministerio Público por el presunto delito de peculado doloso por extensión en agravio de la empresa agroindustrial de Tumán, ubicada en Chiclayo.

“Del señor Barranzuela recién me he enterado que tiene temas pendientes judiciales. El Ministerio de Justicia se tiene que pronunciar con respecto a eso. El profesor Castillo ha designado un grupo ministerial y ha hecho cambios en base a un criterio, me imagino yo, de proyecciones de objetivos a mediano o largo plazo. La verdad yo quisiera saber porqué la designación de él , en base a lo que la prensa ha manifestado (sic)”, declaró Kamiche en diálogo con RPP.

En ese sentido, el parlamentario oficialista adelantó que, tras la semana de representación, solicitará una reunión con la bancada de Perú Libre, así como con el jefe de Estado, a fin de tratar la situación del titular del Mininter.

Cuestión de confianza

Roberto Kamiche también se refirió al dictamen de insistencia que aprobó el último sábado, en una sesión extraordinaria, la Comisión de Constitución del Congreso, cuya fórmula legal, calificada como inconstitucional por especialistas, limita los escenarios en los que el Poder Ejecutivo puede presentar una cuestión de confianza.

El congresista del partido de Gobierno instó a sus colegas de las diferentes fuerzas políticas a trabajar en otros “temas muy importantes”.