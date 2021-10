Pedro Castillo viajó a Puña por el delicado estado de salud de sus padres

El presidente de la República, Pedro Castillo, arribó el último domingo 10 de septiembre al centro poblado de Puña, que se ubica en el distrito de Tacabamba (Cajamarca) para visitar a sus padres, Ireño Castillo Núñez y Mavila Terrones Guevara, quienes se encontrarían delicados de salud. Según informó Alex Vásquez, colaborador de Canal N, la llegada del mandatario se realizó vía aérea, en dos helicóptero de la Policía Nacional del Perú.

De esta manera, el jefe de Estado, quien también participará de algunas actividades en Cajamarca, permanece en la localidad debido a que quiere informarse sobre la condición actual de sus padres. Su llegada fue resguardada por efectivos policiales que garantizaron la seguridad del mandatario.

De acuerdo a la información vertida por los medios de comunicación, los propios familiares del presidente habrían confirmado que tanto el padre como la madre de Pedro Castillo se encontrarían delicados de salud desde hace algunos días.

Presidente electo Pedro Castillo y su familia. Foto: Agencia Andina

Juan Cadillo revela que Castillo lo despidió por WhatsApp

El extitular del Ministerio de Educación (Minedu) Juan Cadillo León reveló que el presidente Pedro Castillo le comunicó su salida el último miércoles 6 de octubre, a través de un mensaje enviado por WhastApp. En esa misma fecha, el mandatario oficializó en el cargo a siete nuevos ministros de Estado, incluido su reemplazante Carlos Gallardo Gómez.

Según dijo Juan Cadillo en el programa de Punto Final: “Simplemente recibí un wasap donde me agradece por mi trabajo. (….) Esto me ha sorprendido, no ha sido conversado. Yo entiendo que una vez hay este movimiento, el presidente tiene un conjunto de estrategias con la nueva premier y en medio de eso han decidido”.