Luis Barranzuela sobre investigación en su contra: “Es una condecoración y me alegra que salga a la luz”

En medio de los cuestionamientos que se dan tras su designación como ministro del Interior, Luis Barranzuela se manifestó acerca de la investigación que la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque viene desarrollando contra él por los presuntos servicios fantasmas y las amonestaciones que habría recibido cuando formó parte de la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo al recién nombrado titular del Mininter, la investigación se da por el trabajo que ejerció como defensor legal de un grupo de campesinos que eran accionistas trabajadores de la compañía agroindustrial Tumán, en Chiclayo.

“ Para mí eso es una ‘condecoración’ y me alegra que salga a la luz, porque me permite poner en evidencia que como abogado, como profesional del derecho, fui contratado por los campesinos , por los accionistas trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán Sociedad Anónima Abierta”, declaró a Canal N el pasado 10 de octubre.

En ese sentido, negó haber recibido más de 207 mil soles por presuntos servicios fantasmas, tal como indica una acusación de la Fiscalía. Según Barranzuela, su trabajo está sustentado en recibos por honorarios. No obstante, dijo que se someterá a las investigaciones correspondientes.

“Yo me voy a someter a la investigación del Ministerio Público y ahí están mis recibos por honorarios. Qué bien que se aclaren estas cosas y yo (siempre estoy) en esa línea profesional de buscar coadyuvar a esclarecer la verdad”, agregó.

Asimismo, acerca de las sanciones que recibió durante sus épocas como policía, refirió: “ Yo he sido una persona que siempre ha tenido esta manera de ser ‘reclamón’ , nunca me han contado las injusticias. Cuando una sanción es cumplida, ya queda resarcida, pero ¿acaso una sanción de carácter administrativo, me invalida a mí en mi desarrollo?”.

Barranzuela se reunió con el abogado de Bermejo

Este lunes 11 de octubre, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, tuvo una reunión con Ronald Atencio Sotomayor, abogado del congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo. Así lo registra el sistema de visitas de dicha cartera, en el que se señala que el defensor legal del parlamentario oficialista fue la segunda persona del día en ser recibida por el titular del Mininter.