Juan Cadillo tras dejar el Minedu: “Para mí ha sido un honor poder servir a mi país”

El exministro de Educación Juan Cadillo expresó su sentir sobre el tiempo en que pudo trabajar como titular de dicha cartera, antes de que, tal como lo contó recientemente, se le comunicara que sería removido del cargo a través de un mensaje de WhatsApp. Sobre el desacuerdo por la manera en que lo destituyeron, refirió que “hay algunas normas de cortesía”.

“Hay que entender que una vez que el premier renuncia, todos los cargos de los ministros quedan a disposición del presidente y del nuevo primer ministro; en este caso, eligió a la primera ministra” , declaró para RPP.

“En función de ello, con el presidente habrán elegido a quienes deben representar y estar a cargo del Ministerio (de Educación); por lo tanto, no habría ningún tipo de comunicación que debía recibir, pero sí, yo le agradecí al presidente y él me contesto: ‘Gracias por los servicios prestados’. En realidad, para mí ha sido un honor poder servir a mi país en el gabinete del presidente Castillo ”, añadió.

Asimismo, al ser consultado sobre si fue correcta la manera en la que se le informó que no seguiría siendo el titular del Minedu dentro del gabinete ministerial liderado por Mirtha Vásquez, Juan Cadillo alegó que esta pudo deberse a las diversas ocupaciones que Pedro Castillo mantiene en su agenda como mandatario.

“ Hay algunas normas de cortesía, pero más allá de eso sé que el presidente siempre tiene un conjunto de ocupaciones y, en realidad, he sido honrado con el cargo de ministro, así que hay que seguir para adelante y desear todo lo mejor al nuevo gabinete”, dijo.