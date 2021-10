Hernando Cevallos negó que lo hayan ratificado como ministro de Salud “por WhatsApp”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, descartó que el presidente de la República, Pedro Castillo, le haya escrito por WhatsApp para ratificarlo como titular de la cartera. Dicha aclaración, se dio después de que el exministro de Educación, Juan Cadillo, señalara que el mandatario usó la mencionada aplicación de mensajería para decirle que no continuaría en el gabinete.

“Yo me enteré porque me llamaron de Palacio y me dijeron que fuera porque había juramentación, no fue por WhatsApp como dijeron” , expresó Cevallos durante un evento relacionado a la campaña de vacunación contra la COVID-19, en el Cercado de Lima.

Un día antes, en declaraciones para Latina, Juan Cadillo había revelado que “s implemente recibí un WhatsApp donde se me agradecía por mi trabajo . No ha sido conversado, pero entiendo que una vez que hay este movimiento, el presidente tiene un conjunto de estrategias con la nueva premier y en función de ello han decidido”.

Por otro lado, el titular del Minsa se refirió también a los cuestionamientos que, desde el Congreso, se hacen tras la designación de Luis Barranzuela como Ministro del Interior, por haber sido previamente abogado de Vladimir Cerrón y defensor legal de Perú Libre en el proceso judicial que aborda el financiamiento del partido.

“Si el Congreso piensa que tiene que ponerle nombre y apellido a los ministros, que les guste al Congreso, ya es una decisión del Parlamento (que les guste o no el ministro Barranzuela)” , indicó en diálogo con la prensa.

“El presidente ha hecho un esfuerzo por rearmar el gabinete pensando en tener una mejor relación del Congreso. Esto no significa que el presidente deje de querer cambios profundos en el país o de querer un trato mucho más activo frente a la injusticia”, explicó.

Barranzuela se reunió con el abogado de Bermejo

Por otro lado, este lunes de 11 de octubre se dio también una reunión entre Luis Barranzuela y Ronald Atencio Sotomayor, abogado del congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo. Así lo registra el sistema de visitas de dicha cartera, en el que se señala que el defensor legal del parlamentario oficialista fue la segunda persona del día en ser recibida por el titular del Mininter.