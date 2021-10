Tuesta sobre uso del financiamiento público: “No hay nada ilegal, pero no fue el propósito inicial”

Con el dinero de todos los peruanos, los partidos políticos Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y el Frente Amplio (FA) habrían utilizado el dinero de financiamiento público, otorgado por la Onpe a las agrupaciones políticas que pasen la valla electoral y posean representación en el Congreso de la República, para pagar favores políticos.

Fernando Tuesta Soldevilla explicó que los partidos políticos reciben este financiamiento por dos motivos: para su vida ordinaria y para la campaña electoral.

Recordó que en el 2003 el Perú dictaminó la primera ley de partidos políticos, donde se incluye esta figura que busca compensar a las agrupaciones de lo altos gastos que realizan durante las campañas electorales y, a su vez, cubrir el desequilibrio entre los partidos que sí podían tener financiamiento privado y los que no.

El exjefe de la Onpe y experto en temas electorales sostuvo que el financiamiento público directo consiste en multiplicar el 0.1 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por los votos recibidos en las elecciones parlamentarias.

De esto, el 40% se distribuía por igual a los partidos que lograron obtener representación en el Parlamento y el 60% en proporción a los votos alcanzados en la contienda electoral. Esta medida fue aplicada recién diez años después de su promulgación.

“Los gobiernos no entregaban el dinero, los partidos no lo exigían porque pensaban que esto iba a generar un rechazo ciudadano. ¿Por qué financiar a los partidos?”, precisó.

En este sentido, indicó que la institución dirigida por Piero Corvetto ha otorgado este dinero en dos periodos: del 2017 al 2019 y, luego de la disolución del Congreso realizada por Martín Vizcarra, del 2020 al 2021.

La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, liderada por Tuesta Soldevilla, propuso que los partidos sí recibirían estr dinero, pero bajo algunas condiciones. El 50% sería utilizado para gastos ordinarios y el porcentaje restante debería ser empleado para capacitación, información e investigación.

“Entre el 2017 y 2019 se han entregado 40.000 millones de soles a los partidos. Entre el 2020 y este año, 20.000 millones; y el próximo quinquenio, 77.000 millones”, resaltó.

Al menos 15 partidos políticos se han visto beneficiados con este financiamiento. Tres ( Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular) han recibido este dinero en los últimos tres parlamentos.

Asimismo, se refirió a los gastos del partido liderado por Keiko Fujimori revelados por un informe de Epicentro.TV. En el 2017 y años siguientes, el partido naranjas no usó el dinero o lo hizo de manera mínima.

“Es por eso que ahora se han comprado un inmueble. Gastos de esta naturaleza no necesariamente corresponden a los rubros que en general se estipulan. Esto es solo la punta del iceberg, se debe proponer ajuste. No hay nada ilegal, pero no fue el propósito inicial del financiamiento público”, aseveró.