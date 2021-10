Exigen inicio de juicio oral de caso Melissa Alfaro

Por Mary Luz Aranda

Superando la angustia y el dolor, los familiares y amigos de Melissa Alfaro Méndez salieron a las calles de Lima a insistir en sus reclamos por no hallar justicia en estos 30 años, luego de que la joven periodista fuera víctima de la estrategia contrasubversiva durante el Gobierno del exmandatario Alberto Fujimori.

A los 21 años, la entonces estudiante de la escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza falleció como consecuencia de la explosión en sus manos de un sobre bomba enviado a la redacción del semanario Cambio, donde laboraba como jefa de información el 10 de octubre de 1991. Desde aquel año, sus parientes siguen en pie de lucha para que se abra un proceso.

“El dicho dice que ‘la justicia que tarda tanto no es justicia’, por eso queremos que se dé de una vez el juicio oral y se procese a los culpables del asesinato de mi hermana. En el expediente hay cinco implicados”, narró Iris Alfaro, hermana de Melissa.

Melissa Alfaro, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Juicio oral que no llega

Luego de más de dos décadas de esperar, se creía haber logrado obtener justicia cuando se estableció el juicio oral para el 18 de julio del 2019, sin embargo, el recurso de apelación interpuesta por uno de los involucrados en el caso terminó aplazando la fecha.

“Uno de los implicados, que es Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN, presentó una queja diciendo que él no estaba de acuerdo con el término de lesa humanidad. Este expediente fue a la Fiscalía Superior y determinó que eso no procedía, que debía volverse a señalar nueva fecha del juicio oral. Desde ese momento, no hay nueva fecha y eso venimos reclamando”, contó a La República Norma Méndez, madre de la periodista asesinada.

Ayer por la mañana, la familia hizo una vigilia recorriendo algunas calles del Cercado de Lima para exigir justicia, que se establezca una fecha para el juicio oral y los implicados paguen por sus crímenes.

“Son sentimientos encontrados, es bastante doloroso estar recordando constantemente cada año, cada fecha de la muerte y crueldad con la cual fue asesinada mi hija. Pero al sentir el acompañamiento de todos los jóvenes y organizaciones que apoyan me conforta para seguir luchando”, relató la madre de Melissa Alfaro.

El dato

Caso. La denuncia por el asesinato de Melissa Alfaro alcanzó al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el exjefe del SIN Julio Salazar Monroe, al ex comandante general EP Pedro Villanueva, como autores mediatos; y al exmilitar EP Víctor Penas, como autor inmediato.