Ilich López de Acción Popular: “El Perú no está para vacancias ni cierres de Congreso”

El congresista de Acción Popular, Ilich López, descartó que en el Legislativo se este evaluando algún tipo de acción en contra el presidente Pedro Castillo. “Yo quiero desvirtuar cualquier intento de poner a colación cualquier tema de vacancia, particularmente yo dentro de la bancada he mencionado que no estamos ni para vacancia ni cierres de Congreso”, señaló en Exitosa.

Al ser consultado sobre las declaraciones que brindó la presidenta del Parlamento e integrante de Acción Popular, María del Carmen Alva, el pasado 5 de setiembre, donde aseguró que “la calle pide vacancia presidencial”, Ilich López recalcó que “ el Perú no está ni para vacancia ni cierres de Congreso ”. “Hay temas mucho más importantes (...) y no vamos a permitirlo desde Acción Popular”, agregó.

Por otro lado, el parlamentario acciopoulista se refirió a la aprobación del dictamen de insistencia de la ley de interpretación de la cuestión de confianza y explicó que no se estaría buscando cambiar la Constitución.

“Es una norma de carácter interpretativo sobre las atribuciones, por ejemplo, que nosotros nos tengamos que entrometer en la designación de los ministros, cuando es competencia del presidente de la República de la misma manera legislar. Hacer leyes y control político son atribuciones del Congreso que es otro poder del Estado”, sostuvo.

Sobre ministro de la Producción, José Incio Sánchez

Ilich López recalcó que Acción Popular no tiene “ningún acuerdo con el presidente” porque ellos no han propuesto a José Incio Sánchez, militante acciopopulista, para la cartera de la Producción, e incluso solicitarían al mandatario Pedro Castillo que “busque a otro profesional” que no sea de su partido.