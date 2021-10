Silva Santisteban: Norma que busca regular la cuestión de confianza es peligrosa

Peligroso. La exlegisladora del Frente Amplio Rocío Silva Santisteban criticó que la Comisión de Constitución del Congreso aprobara por insistencia el dictamen para la promulgación de la ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza. Esto, en referencia al pronunciamiento de la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien expresó su preocupación.

“ Creo que es una norma peligrosa . Nuestro país es un país básicamente presidencialista y en ese sentido quien gobierna es el presidente de la República y no el partido del Gobierno. Si fuera un régimen parlamentario estaríamos hablando de la otra posibilidad y en ese sentido limitar la confianza, porque simplemente la mayoría del Congreso lo puede hacer, es algo que, a mi parecer, debe partir primero por un debate nacional”, declaró este lunes en Canal N.

Cabe mencionar que el último sábado 9 de octubre, con 11 votos a favor, uno en contra y una abstención , la Comisión de Constitución que preside la fujimorista Patricia Juárez acordó elevar dicha iniciativa para la cuestión de confianza al pleno del Parlamento, espacio donde será debatido y sometido al escrutinio de los legisladores.

PUEDES VER: Los caminos del Ejecutivo frente a la insistencia de la ley de interpretación de la cuestión de confianza

“ Yo creo que se va a aprobar la norma por insistencia del Congreso . Igual le tocará a la presidenta del Consejo de Ministros (Mirtha Vásquez) y al presidente de la República (Pedro Castillo) ir al Tribunal Constitucional”, agregó Silva Santisteban.

Seguidamente, la exparlamentaria se refirió a las declaraciones de Mirtha Vásquez, quien señaló el último viernes, durante una entrevista en TV Perú, que la creación de una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución “no está como una de las prioridades de este Gobierno en este momento”.

“A diferencia de Mirtha Vásquez, creo que el tema es un proceso constituyente. En ese sentido me parece que se requiere hacer un debate previo en las bases. Creo que el tema de la asamblea constituyente no solo debe estar en manos de abogados constitucionalistas, debe estar en manos de todos y cada uno de los representantes en general de los gremios de enfermeras, médico, educadores, de maestros, etc. (…) Hay que generar el gran debate dentro de la asamblea constituyente ”, agregó.

PUEDES VER: Patricia Juárez impulsa insistencia de ley de interpretación auténtica de la cuestión de confianza