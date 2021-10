Alejandro Muñante sobre el ministro del Interior: “Nos preocupa mucho su permanencia”

El congresista y vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció sobre la cuestión de confianza que solicitará la primera ministra Mirtha Vásquez para su gabinete ministerial. El parlamentario dijo que su bancada apoya la gobernabilidad del presidente Pedro Castillo. Sin embargo, remarcó que uno de las preocupaciones es la designación de Luis Barranzuela como ministro del Interior por sus vínculos con Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, quien se encuentra investigado por el caso Los Dinámicos del Centro. .

El parlamentario argumentó que la bancada no planteará ningún control político sobre Luis Barranzuela. No obstante, sugirió que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sea quien evalué su permanencia en la cartera del Interior.

“ Sobre el caso del ministro del Interior hemos visto los cuestionamientos, nos preocupa mucho su permanencia. Aún no hemos hablado con la bancada para emplear algún tipo de control político, pero hacemos un llamado a la premier para que evalúe su permanencia . Lo que necesitamos ahora es quitar toda traba para la conversación, pues el ministro del Interior es el mayor cuestionado. Vamos a estar vigilantes, pues habría un conflicto de interés porque se desempeñó como abogado de Los Dinámicos del centro”, dijo el legislador.

Alejandro Muñante refirió, además, que Renovación Popular, de momento, no ha definido si otorgará o no el voto de confianza al gabinete presidido por Vásquez. De esta manera calificó la situación de ‘prematuro’.

“Nosotros vamos a esperar hasta el último día que se presente la confianza no tenemos ningún impedimento (…). Aún no hemos decidido si vamos a dar o no la confianza. Es prematuro, pero hasta el momento no hay mayor obstáculo para eso”, aseveró el congresista de Renovación Popular.