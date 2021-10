Aníbal Torres sobre nueva Constitución: “Si el pueblo quiere, se dará; y si no quiere, no habrá”

Aníbal Torres, ministro de Justicia y Derechos Humanos, aseveró este lunes 11 de octubre que es la ciudadanía la instancia que decidirá si se crea o no una nueva Constitución Política del Perú. El titular del Minjusdh precisó que los caminos para la reforma total de la carta magna, que fue introducida en 1993 durante el régimen del exdictador Alberto Fujimori, no están previstos en la ley fundamental debido a que esta solo establece a los órganos constituidos.

“ Si el pueblo quiere una nueva Constitución, se dará una nueva Constitución; y si no quiere, no habrá nueva Constitución. ¿Quién le va a decir al pueblo que sí o que no? Solamente aquellos ‘grandes juristas’ que tenemos, que afirman que eso (cambio) no es posible porque no está previsto en la Constitución. ¿Para eso han estudiado? ¿Para decir esa barbaridad monstruosa han estudiado?”, manifestó Torres en un conversatorio organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

“El fundamento de la Constitución ya no lo podremos encontrar dentro del ordenamiento jurídico. ¿Ha entendido eso el que ha estudiado a Hans Kelsen? Nada, porque dice: ‘No, no se puede llamar a una asamblea constituyente porque eso no está previsto en la Constitución’. ¿El fundamento de toda norma jurídica tiene que estar previsto en la Constitución o en cualquier otra ley?”, agregó.

En ese sentido, Torres Vásquez afirmó que “la asamblea constituyente no puede estar regulada en la Constitución porque si estuviera regulada allí ya no sería constituyente, ya sería asamblea constituida”.

“¿Constituida en dónde? En la Constitución. La Constitución es la que constituye, la que crea, la que establece los poderes constituidos: el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, etcétera . Todos los poderes constituidos tienen límites formales y materiales”, añadió.

Aníbal Torres comentó que la persona o institución que elabora una ley “tiene que respetar esos límites formales y materiales señalados por otra norma jurídica de rango superior, hasta llegar a la Constitución”.

“Pero una vez llegado a la Constitución, el poder soberano, el poder de poderes, el poder supremo no tiene límites. Es el poder que puede crear una nueva Constitución, el único. ¿En quién radica ese poder? En la nación, en el pueblo, en la ciudadanía ”, explicó.

Caminos para nueva Constitución

El ministro de Justicia y Derechos Humanos señaló que, en su perspectiva, las vías para la reforma total de la actual carta magna son la convocatoria a una asamblea constituyente o la recolección de firmas para que se lleve a cabo un referéndum.