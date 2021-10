Mirtha Vásquez busca tender puentes al Poder Legislativo

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, ha expresado su disposición de alcanzar consensos con el Parlamento y evitar las pugnas que pueden llevar a la inestabilidad. Con ese propósito se reunirá esta semana con las bancadas políticas del Congreso de la República.

“Estoy muy empeñada, desde la próxima semana, en hablar, acercarme a las diferentes bancadas. Creo y confío en que siempre hay posibilidades de acercarnos y de encontrar algunos acuerdos”, sostuvo en declaraciones a TV Perú.

Respecto a los temas que se tratarían en estos encuentros, resaltó los planes ineludibles del gobierno sobre vivienda, salud, educación y reactivación económica.

Refirió que el Ejecutivo está dispuesto a aprovechar los recursos naturales y activar la minería.

“Ahí no debe haber prejuicios, no debe haber ningún tipo de situaciones que hagan dudar de que la economía puede seguir girando sobre estas actividades y a la par potenciar otras”, afirmó. Aunque precisó que es necesario regular algunas condiciones para trabajar mejor con las empresas mineras, de manera que cesen los conflictos socioambientales en algunas zonas del país.

En cuanto a la asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna, señaló que es un tema interesante, pero que no es prioridad. Dijo que se necesita generar el momento constituyente y que el gobierno “no lo va a plantear de hoy para mañana”.

“El gobierno no lo está planteando y no lo va a plantear de hoy para mañana. Incluso he escuchado al presidente hablar de generar condiciones, de crear comisiones de expertos. Hay partidos políticos que están por su lado en una apuesta por legitimar esto por la ciudadanía, recogiendo firmas. Eso también es legítimo”, estimó.

Otro punto que tocó Mirtha Vásquez es la libertad de expresión. Anotó que garantizar la democracia en el país es garantizar la libertad de expresión. Mencionó sobre TV Perú que al ser de todos los peruanos es fundamental fortalecer su pluralidad.

Vásquez asegura que durante reuniones con bancadas del Congreso se tendrá como prioridad temas como vivienda, salud, educación y reactivación económica. Foto: Presidencia

Agendas del Congreso

En tanto, las bancadas del Congreso han empezado a delinear sus agendas que llevarán a la ronda de conversaciones con la premier Mirtha Vásquez.

La vocera de JP, Ruth Luque, manifestó que su expectativa está en que se implemente la segunda reforma agraria, la renegociación del gas de Camisea y la reactivación económica. También pedirá saber si el Ejecutivo solicitará facultades legislativas y cuáles serían las prioridades.

El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, señaló que plantearán que “se continúe con la renegociación del gas, la reforma agraria y el proceso de democratización por medio de una nueva Constitución”.

El congresista Jaime Quito (PL) dijo no saber si se reunirán con Vásquez, aunque indicó –a título personal– que es importante que se revisen todos los contratos ley en minería y petróleo. También poner en agenda la Asamblea Constituyente.

Jorge Montoya (RP) aseguró que le expresarán a la premier su rechazo a la Asamblea Constituyente. “Es un punto básico de cualquier tipo de conversación con el gobierno porque eso genera desconfianza”, dijo.

Wilmar Elera, vocero alterno de Somos Perú-Partido Morado, dijo que se planteará el impulso de megaproyectos de irrigación y cierre de brechas en servicios de agua y desagüe.

La vocera de AP, Karol Paredes, señaló que se conversará sobre educación, salud, la reactivación económica, así como el retorno a las clases.

Un gabinete con más apertura

Por David Sulmont, analista político

Es un gabinete donde el ala cerronista de Perú Libre pierde peso y se afirma más la autoridad del presidente Pedro Castillo. Se refuerza la importancia de aliados que aportan cierta capacidad de gestión como Mirtha Vásquez quien, siendo presidenta del Congreso, mostró capacidad de negociación con diferentes grupos políticos.

Esto podría ayudar a que el gabinete impulse una agenda más propia del presidente Castillo. Además, se respalda a sectores del gabinete que plantean un manejo económico que reduzca la incertidumbre.

Con la presencia de Mirtha Vásquez, este gabinete podría tender puentes hacia sectores del Congreso como Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Partido Morado y permitir mayor gobernabilidad. Con el fujimorismo y Renovación Popular es más complicado porque tienen una posición más crítica ante el gobierno de Castillo. En el corto plazo tendría que consolidar los avances en la vacunación, un horizonte de perspectivas económicas más estables y un programa de retorno seguro a clases.