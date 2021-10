Barranzuela: “Me encuentro capacitado para desempeñar el cargo en el Mininter”

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Luis Barranzuela Vite, habló luego de jurar para asumir el cargo el último 6 de octubre y tras conocerse su inclusión dentro de una denuncia financiera como parte de la investigación que realiza la Fiscalía en torno a la administración judicial de la empresa agroindustrial Tumán, en el periodo de setiembre del 2015 a setiembre del 2016.

Asimismo, mostró su rechazo a lo dicho por César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), quien sostuvo que, si bien su partido político apoya la gobernabilidad del presidente Pedro Castillo, no está de acuerdo con la designación de Barranzuela.

“Yo tengo la confianza del presidente. Él me la ha manifestado. Las opiniones son opiniones y yo tengo que respetarlas. Estoy abocado (en mi trabajo). Tengo cuatro días en el cargo y estamos empezando esta gestión y estamos trabajando. Estoy en el área de conflicto, estoy en el Vraem con mi gente, estoy trabajando”, declaró este domingo en Canal N.

Seguidamente, el funcionario, quien fuera abogado de Perú Libre y de su fundador, Vladimir Cerrón, señaló que “se encuentra totalmente capacitado” para estar en el cargo de ministro.

“No es lo que opina tal o cual persona o personaje político, pero si observan mi hoja de vida (verán que) me encuentro totalmente capacitado para desempeñar y ejercer este cargo tan importante (en el Ministerio del Interior) que me ha confiado la nación. (…) Me siento en la capacidad de dirigir esta cartera y de dirigirla con total licencia y eficacia ”, aseveró.

En otro momento, Luis Barranzuela contó que fue el mismo Pedro Castillo quien le pidió asumir el cargo debido a que ya lo conocía desde sus actividades en Perú Libre. “Respeto las opiniones políticas pero la toma de decisiones la toma el presidente de la República. Finalmente, es él quien decide y ejerce su gabinete. (…) Fui convocado por el presidente Castillo. Él mismo me lo pidió. Él me conocía por el partido Perú Libre, por las actividades que hemos realizado desde el punto de vista profesional. Soy una persona que ejerce el derecho más de 22 años”, añadió.

Por otro lado, precisó que aún no se le consultó sobre las presuntas denuncias en su contra en el Consejo de Ministros, pero que hasta que no se toque el tema “seguirá trabajando”.

“Mi enfoque en esta cartera no se encuentra supeditado a las críticas porque esas críticas me levantan, me fortalecen para que pueda seguir trabajando por los peruanos. La Policía ha vivido engañada por muchos años. ¿Cuál es el miedo de que este servidor se haga cargo de esta cartera? No solo en la Policía. Hay varias entidades que se ven en esta cartera”, manifestó.