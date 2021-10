Aprueban dictamen de cuestión de confianza observada por el Ejecutivo

Con 11 votos a favor, 1 en contra y 1 en abstención, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó en una sesión extraordinaria el predictamen que plantea aprobar por insistencia la ley sobre la cuestión de confianza y que fue observada por el Gobierno.

La decisión motivó la reacción de la primera ministra Mirtha Vásquez en sus redes sociales. “Preocupa la aprobación de la insistencia del dictamen sobre cuestión de confianza. Es importante revisar la regulación de esta figura, pero también es fundamental garantizar una deliberación adecuada. Este dictamen podría alterar el principio democrático de balance de poderes, lo cual afecta seriamente al Estado de derecho”, comentó.

“Es por ello que desde el Ejecutivo esperamos que, luego de la ronda de diálogos que se tendrá con las bancadas parlamentarias, se encuentre una fórmula normativa equilibrada que disipe los temores y corresponda a las reglas democráticas”, añadió.

Interpretan Constitución

En la sesión extraordinaria y semipresencial, los legisladores de Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, Acción Popular y una integrante de APP justificaron el predictamen asegurando que otorgaban una herramienta más desarrollada para que el gobierno lo utilice con mayor claridad.

El congresista Alejandro Cavero (AvP) indicó que los argumentos del Ejecutivo para observar dicha ley fueron aclarados ampliamente en el Pleno. “No es ley de reforma constitucional sino ley de desarrollo de la cuestión de confianza. Es posible precisar algunos alcances como vacancia, cuestión de confianza, competencia del TC. Lo que hace es precisar el funcionamiento”, dijo.

Ante intervenciones similares, Ruth Luque (JP) señaló que la insistencia no contribuye al clima de paz social. No se tomaba en cuenta el cambio de gabinete y el llamado del presidente Castillo a poner al país por delante y generar un diálogo democrático. Y precisó que no era una ley de desarrollo de la cuestión de confianza sino de interpretación de la Constitución.

Señales. Pese a cambio de nuevo gabinete, Congreso no da señales de entendimiento. Foto: Sepres

“Solicito que el predictamen no sea votado en esta sesión y evaluarlo mejor para garantizar estos principios”, demandó. Su pedido fue respaldado por Flor Pablo (PM) y Eduardo Salhuana (APP), pero no fue aceptado.

La congresista Martha Moyano (FP) aseguró que “el Congreso no puede abdicar de funciones como interpretar la Constitución. “No le quitamos la facultad de presentar cuestión de confianza al Ejecutivo”, solo decirle “en qué situaciones no lo puede hacer”, anotó.

La finalidad de la ley es neutralizar al Ejecutivo

Por Omar Cairo, Constitucionalista

Esta ley establece que no se puede plantear cuestión de confianza respecto de solicitudes que hace el ministro sobre reforma constitucional, atribuciones exclusivas del Congreso y atribuciones exclusivas de otros órganos constitucionales autónomos. También dice que la denegación de la cuestión de confianza tiene que ser expresa y no denegación fáctica y solo lo interpreta el Congreso. Esta limitación no lo coloca la Constitución. El Tribunal Constitucional lo ha ratificado y ha dicho que hacerlo alteraría el equilibrio de poderes.

Entonces, esta ley hace una interpretación que disminuye las atribuciones del Ejecutivo de plantear una cuestión de confianza. Lo limita porque si el presidente de la República plantea un proyecto de ley de delegación de facultades y la primera ministra pide al Congreso que se apruebe esa ley y hace cuestión de confianza, el Congreso le dirá que es improcedente porque la legislación es atribución exclusiva del Congreso. Además de inconstitucional, su objetivo es neutralizar al Ejecutivo.