Betssy Chávez: no hay traición y vamos a trabajar por el país

Tacna. El líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, mediante un mensaje de twitter, pidió al presidente Castillo “excluir a derechistas, caviares y traidores” del gabinete de ministros que ahora preside Mirtha Vásquez

La ministra de Trabajo, Betssy Chávez Chino, no se siente aludida con los calificativos del jefe del partido oficialista. “Dígame qué es caviar o qué ministros tienen esa característica”, repreguntó a los periodistas que le formularon la consulta.

La flamante ministra que sustituye al cuestionado Íber Maraví tampoco contestó a las acusaciones de las bases de Perú Libre. Estas sostienen que el presidente Castillo es “un traidor” por haber retirado a Guido Bellido, quien garantizaba-para las bases- la aplicación del plan de gobierno del partido.

No hay traición

“Considero que hay mucho trabajo por hacer, generar consensos en el país. Esos temas de denominaciones (caviares o traidores) a mí no me preocupa. Tenemos una línea (de trabajo), la que el profesor Pedro Castillo indicó en campaña política. No vamos a detenernos por una u otra opinión.”, declaró la ministra.

Chávez visitó Tacna para supervisar obras del gobierno regional. Estuvo en la construcción de la nueva sede regional y luego visitó las oficinas de la gobernación.

Una investigación periodística reveló los chats internos de Perú Libre donde Chávez sufre la embestida de varios de sus colegas que la llaman inconsecuente.

La ministra, también congresista por Tacna, manifestó no sentirse rechazada por sus colegas de bancada. Sobre los cuestionamientos al nuevo gabinete dijo que toma las críticas con serenidad y como parte de las discrepancias políticas que existen en todo gobierno y partido. Varios analistas temen que la vulnerabilidad de Castillo aumente sin respaldo de Perú Libre. Sobre ello Chávez refirió que ella mantiene contacto con algunos colegas quienes le han mostrado su respaldo.

Confía en que el nuevo gabinete obtendrá el voto de confianza en el parlamento nacional.

“Nuestro trabajo es tender esos puentes de diálogo. Al margen de la cuestión de confianza que se tiene que dar, nosotros como ministros, tenemos que seguir trabajando” , respondió la parlamentaria.

Gremios serán atendidos por igual

El Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) pidió al Ministerio de Trabajo que anule la inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), otrora gremio fundado por Pedro Castillo. El Sutep alega que el registro se obtuvo con irregularidades, entre ellas que el exministro de Trabajo, Íber Maraví, quien dio visto bueno, pertenece a esa federación. Al ser consultada sobre ello, la ministra Chávez aseveró que su despacho atendería por igual a todos los sindicatos sin distinción. Una vez más recalcó que busca el diálogo con todos los gremios más allá de las discrepancias que pudieran existir entre ellos.