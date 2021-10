Perú Libre se radicaliza y llama traidor al presidente Castillo por retiro a Bellido

Perú Libre no está dispuesto a perdonar al presidente Pedro Castillo por la salida de Guido Bellido de la Presidencia del Consejo de Ministros. A través de varios pronunciamientos, las bases de Cusco lo llamaron “traidor”.

“La derecha supo presionar lo suficientemente fuerte para que el presidente tome esta decisión. Es una traición a la patria de parte de don Pedro Castillo”, señala el pronunciamiento desde Chumbivilcas.

Igualmente, la secretaria de Organizaciones de Perú Libre, región Cusco, Ruth Huayllani, sostuvo que la renuncia de Bellido es una señal de continuismo del gobierno.

Huayllani fue más radical aún. Dijo que no es la primera vez que se acusa de traidor a Castillo. Un comportamiento similar-sostienen- tuvo en 2017 en la huelga magisterial cuando traicionó a sus bases.

El pronunciamiento de la base regional es igual de radical. “ Con estas y otras acciones Castillo demostró su carácter desleal, inconsecuente y el mayor servilismo a la derecha fascista ”, acusaron.

Saúl Sánchez, secretario regional de Perú Libre, sostuvo que se sienten defraudados. “Ya hemos hablado con la base de Apurímac, también de Arequipa. Coordinamos un plenario macro regional del sur”, apuntó.

El encuentro aún no tiene fecha, pero todo apunta que plantearán una serie de exigencias al gobierno. “El presidente Castillo se debe al sur. Es en el sur que tuvo un respaldo en las urnas, localidades enteras votaron a su favor con la esperanza del cambio. Tenemos que recordarle eso”, subrayó.

Sánchez agregó que buscarán reunirse con el exprimer ministro, quien llegaría hoy a la ciudad imperial.

Acercamiento al centro

Para el analista Eland Vera, Castillo no abandonó la izquierda y mucho menos se inclina a la derecha como lo acusan desde Perú Libre. Los cambios buscarían la gobernabilidad. “El presidente busca resetear su gobierno. Tener en el gabinete sectores radicales era una incomodidad para la relación con el Congreso. Cualquier medida del Ejecutivo necesita pasar por el Legislativo y para eso hay que generar consensos”, explicó.

Designar a Mirtha Vásquez en el premierato, dijo, es señal de que sigue siendo un gabinete de izquierda pero moderado que busque puentes con el Congreso. “Es una jugada de ajedrez, muy riesgosa, pero inevitable. Por el bien del país, debe irle bien al presidente”, agregó.

Para Vera, Castillo debe comunicar a la población la razón de sus últimas movidas y Perú Libre debe entender que no ganaron las elecciones por una mayoría. “Lo que se logró en primera vuelta no es suficiente para gobernar. La medida de ese resultado se ve en el Congreso, en la cantidad de congresistas que tienen, que pese a las alianzas no pudieron tener el control del Congreso”, enfatizó.

El analista cree que solo un acercamiento al centro permitirá a Castillo gobernar ante un escenario político fragmentado.

Rechazo en Puno

La tensión está a flor de piel. En Puno, los simpatizantes de Perú Libre y miembros de organizaciones sociales, expresaron su molestia con el presidente Pedro Castillo durante la presentación del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Mayta, en la cumbre por la Segunda Reforma Agraria.

Cuando Mayta mencionó al mandatario los gritos de “traidor”, sonaron en la Sala de Convenciones de la Universidad Nacional del Altiplano.