Jaime Quito sobre designación de nuevo gabinete: Preocupa ceder ante el chantaje de la derecha

El congresista de la bancada de Perú Libre, Jaime Quito, se refirió al cambio del gabinete ministerial realizado por el presidente de la República, Pedro Castillo, y consideró que no se debería haber tomado esta acción, ya que, de acuerdo con sus declaraciones, sería una manera de ceder ante el chantaje de los grupos políticos de derecha y que, además, podría ser el punto que lo encamine a una eventual vacancia presidencial.

“ Darle bajo el tema de la gobernabilidad, de la entre comillas estabilidad y ceder al chantaje de la derecha, a mí me preocupa bastante que esté encaminándose todo esto a la vacancia; por lo tanto, yo he señalado también mi posición respecto a este gabinete que, lamentablemente, no veo las condiciones para que pueda avanzar a los cambios que se han venido planteando desde un primer momento o en época de campaña”, afirmó el parlamentario para Exitosa.

Asimismo, Quito criticó el cambio del gabinete y defendió al exministro de Trabajo, Iber Maraví, afirmando que la interpelación en su contra fue un mal chiste y que, por consiguiente, se habría tenido que plantear una cuestión de confianza.