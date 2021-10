Bellido sobre su salida de la PCM: Pedro Castillo simplemente dijo “hemos decidido renovar”

Guido Bellido, congresista de Perú Libre y extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), reveló que el presidente de la República, Pedro Castillo, le solicitó su renuncia al cargo de primer ministro en horas de la mañana del miércoles 6 de octubre, día en que juró Mirtha Vásquez como nueva jefa de la PCM. El legislador también precisó que el mandatario no le brindó los motivos por los que decidió prescindir de sus servicios en el Ejecutivo.

“ Los motivos no me los ha dicho. Simplemente, (me dijo): ‘Hemos decidido renovar, te agradezco mucho por todo tu apoyo’. Nada más ”, declaró Bellido en entrevista con el portal Sudaca. El congresista agregó que no exigió explicaciones a Castillo Terrones debido a que “no sería correcto” y ”no corresponde”.

Sobre Mirtha Vásquez, quien asumió el puesto de primera ministra en su reemplazo, Bellido Ugarte aseguró que conocía del nombramiento de la expresidenta del Congreso “hace un mes y medio atrás”.

“En la PCM, desde el primer día que asumes, siempre es deseado (tu cargo) por otros sectores y personalidades. Y es así, ¿no? Antes de que yo asumiera, ella era una de las que tenía posibilidades. Estaba dentro del bolo. Cuando me designan a mí, a los pocos días, nosotros nos enteramos de que había varios sectores que estaban tras la PCM. Y quien tenía mayores ventajas para poder asumir era Mirtha Vásquez ”, agregó.

El congresista oficialista señaló que, desde que el jefe de Estado encargó la PCM, “fuerzas políticas” se movilizaban para armar distintos “escenarios políticos”, con el objetivo de que se efectúe su salida del Ejecutivo.

“Había varios sectores que estaban tras la PCM. Me nombran y, después de unos días o un par de semanas, analizando y viendo los escenarios políticos, nosotros tenemos la información de las tantas fuerzas que desean y tienen posibilidades de sucederme”, acotó.

Mirtha Vásquez

“Boluarte y Chávez no representan a Perú Libre”, afirma Bellido

Guido Bellido también aseveró que Dina Boluarte, vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y Betssy Chávez, congresista oficialista y ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, no representan a Perú Libre en el Consejo de Ministros que preside Mirtha Vásquez.

“ Dina Boluarte, hasta donde se ha visto, ha planteado varias cosas que no son del partido . Pero el partido no ha aprobado la participación de ella como ministra. No es propuesta del partido, sino una decisión del presidente. (...) Ella (Betssy Chávez) es, al momento, militante, pero no responde a un acuerdo de la postura partidaria . De lo que estoy seguro es que el partido no la ha propuesto”, sostuvo.

Bellido, quien deberá someterse a una evaluación psicológica por disposición del Poder Judicial, consideró que “hubiese sido interesante que quien asuma la PCM salga de las filas de Perú Libre”.