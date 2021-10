Ministra Betssy Chávez rechaza que ministros de nuevo gabinete sean “caviares o traidores”

El líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, indicó que el nuevo gabinete del Gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo Terrenos, debería “excluir a derechistas, caviares y traidores” . La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez Chino, rechazó que ella o sus compañeros del gabinete tengan actitudes que denoten traición a los principios políticos con los que llegó Castillo al poder.

“Yo considero que hay que hacer mucho trabajo, generar consensos en el país. Esos temas de nominaciones (caviares o traidores) a mí no me preocupan. Nosotros tenemos una línea (de trabajo), lo que el profesor Pedro Castillo indicó en campaña política. Seguimos trabajando en esa línea, no vamos a detenernos por una u otra opinión. Desde mi espacio siempre vamos a la unidad, a trabajar por el país”, declaró la ministra ante los medios en Tacna.

Chávez visitó la región fronteriza para reunirse y supervisar obras del Gobierno Regional de Tacna. Primero estuvo en la construcción de la nueva sede regional y luego visitó las oficinas de la gobernación.

La ministra, quien también es congresista por Tacna, manifestó no sentirse rechazada por sus colegas de bancada de Perú Libre, que han cuestionado al nuevo gabinete. Toma las críticas —según dijo— con serenidad y como parte de las discrepancias políticas que existen en todo gobierno.

Sobre lo dicho por los analistas políticos respecto a la vulnerabilidad en la que podría encontrarse Pedro Castillo al perder el apoyo de sus parlamentarios, Chávez refirió que ella sí ha mantenido contacto con parte de la bancada, quienes le han mostrado su respaldo. Confía en que el nuevo gabinete obtendrá el voto de confianza en el parlamento nacional.

“Nuestro trabajo es tender esos puentes de diálogo. Al margen de la cuestión de confianza que se tiene que dar, nosotros como ministros tenemos que seguir trabajando por las carteras. El Perú no debe parar, estamos enfocados en eso”, respondió la parlamentaria.